32 میلیارد ریال در شهرکهای صنعتی مازندران سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این شرکت در سالجاری و براساس نیاز شهرکها و نواحی صنعتی استان و با توجه به منابع ملی و استانی، اجرای پروژه ها را به منظور تکمیل و تجهیز زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی ، در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: پروژه های در حال انجام شامل پروژه های مطالعات و طراحی تصفیه خانه، تکمیل و تجهیز ایستگاه پمپاژ فاضلاب، نصب ترانس برق، عملیات پیاده رو سازی، ایستگاه حفاظت کاتدی، نصب ترانس 50 کیلو ولت، تهیه روشنایی معابر، لوله گذاری آب ، ترمیم و زیرسازی آسفـالت، هدایت آبهای سطحی، اجرای خط انتقال، اجرا و عملیات خط و شبکه 20 کیلو ولت، تجهیز سیستم تصفیه خانه فاضلاب، زیرسازی و آسفالت جاده داخلی بوده که مهمترین پروژه های درحال اجرای این شرکت است.

وفـایی نژاد اظهـار داشت: برای اجـرای این پروژه ها در شهرکهـا و نواحی صنعتی استان مبلغ 32 میلیـارد ریال هزینـه شده که مبلغ 22 میلیـارد ریال از منابع عمـرانی و مبلغ 10 میلیـارد ریال از محل اعتبـارات داخلی شرکت شهرکهـای صنعتی هزینه شده است.

وی تصریح کرد: از 60 قرارداد منعقـده ، تعـداد 58 قـرارداد با پیمـانکاران بومی و تعداد دو قرارداد با پیمانکاران غیربومی منعقد شده و سیاست کلی شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران، استفاده از توانمندیهـای مشاوران و پیمـانکاران بومی استان است.

وفایی نژاد افزود: اجرای پروژه های عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی دارای روند خوبی بوده و تلاشها و اقدامات مناسبی برای احداث این پروژه ها صورت گرفتـه که با بهره برداری از این پروژه ها شاهد بهبود فضـای سرمایه گذاری و توسعه صنعت در شهرکها و نواحی صنعتی استان ، خواهیم بود.

