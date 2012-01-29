وابستگی چند تروریست به آل سعود/ مخالفت زندانیان عراقی با مبادله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ذی قار، کمیله الموسوی از نمایندگان پارلمان عراق فاش کرد تروریستهای محکوم به اعدام در عراق از خاندان سلطنتی عربستان هستند.



این نماینده پارلمان عراق گفت : برخی تروریستهای سعودی در زندانهای عراق به اعدام محکوم شده اند که وابسته به خاندان سلطنتی حاکم بر عربستان هستند.



وی خاطر نشان کرد : ریاض برای مبادله این تروریستها با زندانیان عراقی محکوم به اعدام در عربستان تلاش می کند.



الموسوی تصریح کرد : دولت عراق در چارچوب تلاش برای جلوگیری از اجرای احکام زندانیان عراقی، نامه های سری از مقامات سعودی دریافت کرده است که طی آن خواستار مبادله زندانیان عراقی و سعودی محکوم به اعدام شده است.



شش تروریست سعودی در زندانهای عراق به اعدام محکوم شده اند که سه نفر از آنها وابسته به آل سعود هستند.



وی افزود : با وجودی که دولت عراق تا کنون به نامه های مقامات سعودی پاسخی نداده است، زندانیان عراقی موجود در عربستان با ارسال پیغامی برای دولت عراق بر مخالفت خود با این معامله احتمالی تاکید و اعلام کرده اند طناب دار را به آزادی تروریستهای سعودی ترجیح می دهند.



خاطر نشان می شود رژیمهای مرتجع عربی و در راس آنها عربستان، اردن، قطر، امارات و .... در پی سرنگونی رژیم صدام حسین در هشت سال گذشته، روی کار آمدن دولت منتخب برخاسته از اراده تمام قشرهای مختلف مردم عراق، را برنتابیده و به اشکال مختلف برای به شکست کشاندن تجربه سیاسی جدید درعراق تلاش کرده و می کنند که تا کنون دهها تروریست عرب به ویژه سعودی در عراق پیش از ارتکاب جنایت دستگیر شده اند و تعداد زیادی از آنها با منفجر کردن خود در تجمعات مردمی به هلاکت رسیده اند.



این رژیمها بلافاصله پس از سرنگونی صدام با اعزام تروریستهای آموزش دیده وخودروهای بمبگذاری شده طرح خطرناک خود برای ایجاد جنگ طایفه ای و مذهبی در عراق را کلید زدند، با این حال اقدامات تروریستی آنها به دلیل هوشیاری اکثریت ملت عراق و مراجع بزرگ شیعه تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.



هتاکی به مرجعیت بزرگ دینی و اهل بیت(ع) تا اعزام تروریستها مهمترین حربه رژیمهای غیرمردمی عربی برای بی ثبات کردن و برهم زدن امنیت عراق بوده است.