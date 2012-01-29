العراقیه عقب نشینی کرد / بازگشت به پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های تلویزیونی عرب زبان لحظاتی پیش از پایان تحریم جلسات پارلمان عراق از سوی فهرست العراقیه خبر دادند.



رهبران فهرست ایاد علاوی در یک کنفرانس مطبوعاتی از مواضع سرسختانه خود عقب نشینی و اعلام کردند نمایندگان این فهرست به جلسات پارلمان باز می گردند.



کنفرانس مطبوعاتی سران العراقیه برای اعلام موضع این فهرست در خصوص تحریم جلسات دولت و پارلمان برگزار شد.



سران العراقیه همچنین بازگشت وزیران خود به دولت منتخب عراق را به زمان دیگری موکول کردند.



این در حالی است که یک منبع در العراقیه از بروز اختلافات داخلی میان سران این فهرست درباره تحریم یا بازگشت به دولت و پارلمان خبر داده بود.



این فهرست روز شنبه هشتم بهمن اعلام کرده بود در نشست یکشنبه(امروز) سه گزینه درباره روند سیاسی را بررسی خواهد کرد که عقب نشینی از دولت و تشکیل اپوزیسیون از جمله این گزینه هاست.



العراقیه در 17 دسامبر سال گذشته میلادی تحریم جلسات پارلمان را در اعتراض به آنچه انزوای سیاسی خواند، آغاز کرد، این فهرست دو روز بعد، هشت وزیر خود را از دولت فرا خواند و به تحریم آن روی آورد.



مواضع منفی العراقیه در پی اعترافات تکان دهنده برخی محافظان طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق و یکی از رهبران این فهرست مبنی بر دست داشتن معاون سنی طالبانی در اقدامات تروریستی و صدور حکم بازداشت وی از سوی دستگاه قضایی عراق تشدید شد.



الهاشمی در پی صدور این حکم به منطقه کردستان عراق گریخت و همچنان تحت حمایت مسعود بارزانی و جلال طالبانی قرار دارد.