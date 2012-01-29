نوین کشاورز با شکست سایپا شگفتی ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز هجدهمین هفته رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور عصر امروز یکشنبه دو تیم نوین کشاورز و سایپا در خانه والیبال تهران به مصاف هم رفتند. در پایان این بازی که تا گیم پنجم ادامه داشت تیم سایپا با وجود پیروزی در دو گیم ابتدایی نتیجه را واگذار کرد این در حالی است که ساپیا تا پیش از این بازی صدرنشین جدول مسابقات بود اما نوین کشاورز تنها با کسب 5 پیروزی از 16 بازی گذشته در رده دهم قرار داشت.

نتیجه کامل دیدار دو تیم سایپا و نوین کشاورز به این شرح است:

* نوین کشاورز 3 - سایپا البرز 2

(18بر 25)، (10 بر 25)، (25 بر 19)، (33 بر 31) و (19 بر 17)

شکست برابر نوین کشاورز دومین شکست سایپا در این فصل از رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور بود. سایپا با متحمل شدن این شکست 42 امتیازی شد اما حفظ موقعیت این تیم در صدر جدول منوط به نتیجه دیدار دو تیم پیکان و مشهد الرضا است که از دقایقی پیش در خانه والیبال آغاز شده است.

همزمان با دیدار تیم‎های پیکان و مشهد الرضا 5 دیدار دیگر در شهرستان‏ها برگزار می‏شود. برنامه این دیدارها به این شرح است:

* گیتی پسند اصفهان - باریج اسانس کاشان

* مناطق نفت خیز جنوب - کاله آمل

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - کرمان

* پیشگامان کویر یزد - هاوش گنبد

* شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز