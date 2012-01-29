مسابقات کشوری ژیمناستیک در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشوری رشته ژیمناستیک، عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه کار خود را آغاز کرد.

این سری مسابقات کشوری ژیمناستیک در رده نوجوانان و جوانان برگزار خواهد شد.

در این رقابتها، 120 ورزشکار از استانهای همدان، قزوین، کرمانشاه، تهران، ایلام، گیلان، کردستان، آذربایجان غربی، مرکزی، خراسان رضوی، جزیره کیش و کرمانشاه به رقابت خواهند پرداخت.

در این مسابقات، 17 داور بین المللی و 9 داور درجه یک ملی، قضاوت را بر عهده خواهند داشت.

براساس این گزارش، این رقابتها در مدت سه روز در حرکات زمینی، خرک حلقه، دارحلقه، پرش از خرک، پارالل و بارفیکس بین ورزشکاران این استانها ادامه خواهد داشت.

