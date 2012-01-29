استقلال دومین قربانی را هم داد/ ساموئل دیدار با پرسپولیس را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، "جی لوید ساموئل" بازیکن سابق تیم بولتون انگلستان و مدافع اهل "ترینیداد و توباگو" تیم فوتبال استقلال که دو اخطاره بود در نیمه دوم بازی با تراکتورسازی از محسن ترکی کارت زرد دریافت کرد تا همانند خسرو حیدری دربی ۷۴ را از دست بدهد.

پیش از این خسرو حیدری مدافع - هافبک ملی پوش تیم فوتبال استقلال با کارت زردی که در دیدار با تراکتورسازی دریافت کرد، سه اخطاره و از همراهی آبی پوشان در دربی 74 محروم شد. همچنین آندرانیک تیموریان هافبک ملی پوش استقلال هم به دلیل مصدومیت از همراهی تیمش در دربی پایتخت بازمانده بود.

دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18 روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.