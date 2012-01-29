اسناد تاریخی به یزد باز می گردد/ لزوم استاندارد سازی مرکز نگهداری اسناد یزد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار یزد اظهار داشت: وظیفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مستند کردن گذشته ملت فرهیخته ایران است و لازم است اسناد هر استانی در خود استان نگهداری شود.

وی همچنین با اشاره به فضای موجود سازمان اسناد و کتابخانه های ملی استان یزد افزود: این فضا مناسب نگهداری از اسناد ملی نیست و لازم است به سرعت استانداردسازی شود.

صلاحی اظهار امیدواری کرد: با کمک و همکاری استان به زودی فضایی استاندارد برای نگهداری از اسناد ملی یزد در نظر گرفته شود.

وی یادآور شد: در یزد با عقبه و سابقه تمدن ارزشمندی که دارد، به طور قطع اسناد بسیار ارزشمندی در خانه‌های علما و نزد مردم وجود دارد که می‌تواند حلقه‌های گمشده تاریخ را آشکار کند.

ایجاد مکان جدید برای سازمان اسناد یزد نیازمند مصوبه دولت است

استاندار یزد نیز در این دیدار به معرفی توانمندی‌ های استان یزد در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه فرهنگی پرداخت و اظهار داشت: یزد در گذر تمدن و تاریخ، جایگاه مهمی داشته است.

محمدرضا فلاح ‌زاده افزود: معتقدم تاریخ یعنی گذشته و وضعیت فعلی ما و استفاده از تاریخ یعنی حرکت به سمت جلو و به طور قطع با مطالعه تاریخ پیشرفت حاصل خواهد شد.

وی اقدام کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی را اقدامی در راستای احیای تاریخ خواند و افزود: کاری که در سازمان اسناد انجام می‌شود در واقع زنده نگه داشتن تاریخ است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مکانی مناسب برای نگهداری اسناد، ایجاد مکانی جدید برای این منظور را نیازمند مصوبه دولت دانست.

استاندار یزد با ارائه پیشنهادی در مورد مکان جدید برای مرکز اسناد استان یزد، اظهار داشت: مجموعه استانداری آماده همکاری به منظور فراهم کردن فضایی مناسب برای اسناد تاریخی و ملی است.