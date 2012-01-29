نیروهای مسلح استان قزوین به استقبال دهه فجر می روند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا رضایی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که با حضور فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی استان در محل لشگر 16 زرهی قزوین برگزار شد اظهارداشت: نیروهای مسلح استان نیز همگام با سایر گروهها شادمانی خود از پیروزی انقلاب را نشان می دهند و با برنامه ریزی انجام شده به استقبال این ایام تاریخی می روند.

وی افزود: رژه یگانهای نمونه و موتورسواران، گلباران گلزار شهدا، برگزاری محفل انس با قرآن از جمله برنامه های پیش بینی شده دهه فجر است که توسط نیروهای مسلح اجرا می شود.

رضایی یادآورشد: دیدار مشترک نیروهای مسلح با نماینده ولی فقیه در استان و تجدید بیعت با آرمانهای امام، شرکت در نماز جمعه و حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در این ایام پیش بینی شده است.

این مسئول گفت: برگزاری مراسم بازگویی خاطرات انقلاب نیروهای مسلح، دیدار با استاندار، خانواده شهدا، عیادت از جانبازان، همایش بزرگ کارکنان نیروهای مسلح، همچنین نورافشانی در شب سالگرد پیروزی انقلاب از سوی ارتش از دیگر برنامه های تدارک دیده شده به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در استان قزوین است.

وی اظهارامیدواری کرد با مشارکت مردم در جشنهای دهه فجر سالگرد این ایام باشکوه خاصی برگزار و یاد این ایام در اذهان زنده شود.