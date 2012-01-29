هلهله در بندر/ برتری شاهین مقابل مس سرچشمه

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیست‌ و‌ سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر کشور عصر یکشنبه دو تیم شاهین بوشهر و مس سرچشمه کرمان در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر به مصاف هم رفتند که تیم شاهین موفق شد با نتیجه یک بر صفر مقابل حریف خود به برتری دست یابد.

شاهین برای جدا کردن خود از انتهای جدول برای برد گام به میدان گذاشت و از همان ابتدای کار حملات خود را روی دروازه مس سرچشمه طرح‌ریزی کرد و به خوبی این تیم را تحت فشار قرار داد.

حملات دامنه‌دار شاهین در دقیقه 26 بازی ثمر داد و بابک لطیفی ، مهاجم جوان شاهین اولین گل مسابقه را به ثمر رساند. لطیفی پس از این گل پیراهن خود را دراورد و یک کارت زرد را هم گرفت.

شاهین به این یک گل دلخوش نبود و تلاش خود را برای رسیدن به گل‌های بیشتر ادامه داد و موفق شد خطراتی را روزی دروازه مس سرچشمه طرح‌ریزی کند ولی از این حملات به گلی دست نیافت تا بازی با همین نتیجه در نیمه اول به پایان برسد.

در نیمه دوم تیم شاهین برای زدن گل دوم تلاش می‌کرد و مس سرچشمه نیز برای رسیدن به نتیجه مساوی و همین امر سبب شده بود تا بازی از سرعت خوبی برخوردار شود و دو تیم بتواند روی دروازه حریف خود صاحب موقعیت شوند.

دقایق پایانی این بازی با تلاش بیشتر تیم مس سرچشمه برای رسیدن به گل همراه بود و شاهین هم روی ضدحمله‌ها توانست خود را به دروازه مس نزدیک کند ولی این حملات دو تیم نتوانست موقعیت‌های مناسبی را در اختیار مهاجمان قرار دهد تا بازی با همان تک گل شاهین در نیمه اول به پایان برسد.

سهم دو تیم در گرفتن کارت زرد مساوی بود و هر یک از دو تیم دو کارت زرد گرفتند. بابک لطیفی و ستار زارع از شاهین و نادر فتح‌اللهی و امیر محمدی از مس سرچشمه کارت زرد گرفتند.



برای شاهین در این مسابقه وحید طالب‌لو- مسعود نظرزاده- لک چیرا - ایوان پترویچ - محسن ایران‌نژاد - عباس پورخسروانی - امجد شکوه‌مقام - مهدی شکوهی - سعید بیات - شاهین شفیعی(حمیدرضا سلیمانی)- بابک لطیفی(مرتضی عزیزمحمدی(ستار زارع) زیر نظر فیروز کریمی به میدان رفتند.

برای تیم مس سرچشمه کرمان نیز حسن حوری - مجتبی ترشیز - مجید باجلان - محمد منصوری - رضا نورالهی - مسعود ابراهیمی (علی زندوی) - مسلم فیروزآبادی - امیر محمدی - محسن زاهدی(جان کالینز(علی خانکی) - نادر فتح‌اللهی زیر نظر اصغر شرفی گام به میدان گذاشتند.

داوری این مسابقه را رحیم مهرپیشه با کمک رضا سخندان و غلام آموزگار بر عهده داشتند. داورم چهارم این مسابقه اسماعیل بابلی بود و ناظر داوری نیز زاهد بحرینی بود . نوذر رودنیل ناظر فدراسیون در این مسابقه بود

از نکات قابل توجه این مسابقه می‌توان به غیبت جاسم‌کرار، مهاجم پر سر و صدای شاهین اشاره کرد که علی‌رغم هزینه‌های بالایی که این بازیکن برای شاهین داشته است هنوز نتوانسته در این بازی حضور یابد. جاسم کرار برای ادامه مداوای خود به قطر رفته است.

هواداران تیم شاهین از همان ابتدای تشویق‌های پرشور خود را با سبک خاص بندری اغاز کردند و حتی لحظه‌ای از تشویق تیم خود دست نکشیدند. سبک خاص تشویق بوشهری‌ها با خواندن اشعار محلی و ریتم خاص این تشویق‌ها گرمای خاصی به هوای سرد ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر بخشیده بود.

جان کالینز که به عنوان یار تعویضی وارد میدان شد ولی در دقیقه 80 مسابقه جای خود را به علی خانکی داد که از این تعویض بیسیار ناراحت بود و پس از تعویض روی نیمکت ننشست.

اصغر شرفی در پایان بازی به شدت از سوی تماشاگران بوشهری تشویق شد