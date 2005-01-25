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۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۴۷

در كاخ نياوران برگزار مي شود:

كنسرت سازهاي غربي «آبي»

كنسرت سازهاي غربي «آبي»، در روزهاي 8 و 9 بهمن ماه در كاخ نياوران برگزار مي شود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر«مهر»، اعضاي اجرا كننده كنسرت «آبي» را « بابك امير مبشر»، «پويا محمودي»،«آيدا نصرت» و «علي رحيمي» تشكيل مي دهند.

در اين كنسرت قطعاتي از طپت متني» موسيقيدان جاز و راك كه از ستارگان اين سبك محسوب مي شود و در فستيوال هاي جاز به عنوان برترين گيتاريست هم شناخته شده است،« گوران برگويچ»، جازيست ديگري كه آهنگسازي فيلم هاي «امر كاستاريكو» و آهنگسازي چندين تئاتر معتبر را هم علاوه بر اجراهاي زنده در نقاط مختلف دنيا در فعاليت هاي خود داشته است،«آل دي ميوليا»، آهنگساز نئو كلاسيك جاز راك كه با تاثير از فرهنگ برزيل و آرژانتين در چند سال اخير مطرح شده است و « پيتر سليماني »، با نوازندگي سازهاي گيتار،ويولن، پركاشن و گيتار دوازده سيم اجرا مي شود.

در اين كنسرت «بابك امير مبشر» نوازنده گتار دوازده سيم،«آيدا نصرت» نوازنده ويولن و «علي رحيمي» نوازنده پركاشن هستند.

كنسرت سازهاي غربي «آبي» در ساعت 30/19 اجرا مي شود.

کد مطلب 152020

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