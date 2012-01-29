1200 امام جماعت در مدارس اردبیل فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای قرآن، نماز و عترت آموزش و پرورش استان اظهار داشت: امسال آموزش ویژه ائمه جماعات مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، روحانیون فعال در مدارس نیز با استفاده از امکانات دبیرخانه ستاد اقامه نماز استان و مدرسانی که در تهران آموزش دیده اند، دوره آموزشی 18 ساعته خواهند دید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه زیر بنای دستگاه تعلیم و تربیت قرآن، نماز و عترت است، افزود: موضوع محوری نظام قرآن، نماز و عترت بوده و ما در این راستا و سیاستهای وزارت متبوع اهتمام جدی داریم.

وی یادآور شد: در همین راستا تلاش می کنیم با تغییر برنامه های درسی کارشناسی شده، آغاز و پایان برنامه درسی را طوری تنظیم کنیم که دانش آموزان از فیوضات نماز جماعت بهره مند شوند.

محمودزاده از احداث 300 باب نمازخانه تا پایان سال 91 در مدارس استان خبر داد و ابراز داشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته هیچ مدرسه جدیدی بدون نمازخانه احداث نخواهد شد.

وی تصریح کرد: از محل مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان، 69 باب نمازخانه هم اکنون در دست اجرا است و 231 نمازخانه نیز تا پایان سال 1391 در طبقه همکف مدارس با وضوخانه و آب گرم احداث و با تجهیزات کامل در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

محمودزاده همچنین از کسب رتبه برتر آموزش و پرورش استان اردبیل در اقامه نماز خبر داد.

