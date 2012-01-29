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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

فرکی پس از توقف نفت:

امتیازهای از دست رفته را جبران می‌کنیم/ نمی خواستیم مغلوب سایپا شویم

امتیازهای از دست رفته را جبران می‌کنیم/ نمی خواستیم مغلوب سایپا شویم

کرج - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: نفت باید امتیازهای از دست رفته را جبران کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر یکشنبه در خصوص دیدار مقابل سایپا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه امروز شاهد بازی خوبی نبودیم ما می دانستیم که در کرج کار سختی مقابل سایپا خواهیم داشت هر دو تیم میلی به حمله کردن نداشتند و بازی که موقعیت نداشته باشد هیجانی برای تماشاگران ندارد.

وی ادامه داد: ما در دیدار های گذشته خود نتایج خوبی به دست نیاورده بودیم و شرایط خوبی نداشتیم نمی خواستیم در کرج مغلوب سایپا شویم و به خاطر همین بازیکنان ما نتوانستند بازی همیشه گی خود را به نمایش بگذارند.

فرکی در پایان یاد آور شد: بازی های زیادی باقی مانده باید امتیازات از دست رفته را جبران کنیم تا بار دیگر به جمع مدعیان قهرمانی برگردیم.

کد مطلب 1520204

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