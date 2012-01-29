به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر یکشنبه در خصوص دیدار مقابل سایپا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه امروز شاهد بازی خوبی نبودیم ما می دانستیم که در کرج کار سختی مقابل سایپا خواهیم داشت هر دو تیم میلی به حمله کردن نداشتند و بازی که موقعیت نداشته باشد هیجانی برای تماشاگران ندارد.

وی ادامه داد: ما در دیدار های گذشته خود نتایج خوبی به دست نیاورده بودیم و شرایط خوبی نداشتیم نمی خواستیم در کرج مغلوب سایپا شویم و به خاطر همین بازیکنان ما نتوانستند بازی همیشه گی خود را به نمایش بگذارند.

فرکی در پایان یاد آور شد: بازی های زیادی باقی مانده باید امتیازات از دست رفته را جبران کنیم تا بار دیگر به جمع مدعیان قهرمانی برگردیم.