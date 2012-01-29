به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پیروزی 2بر یک عصر امروز یکشنبه تیمش مقابل شهرداری تبریز ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: به نظر من در نیمه اول زیاد خوب نبودیم و شانس آوردیم بازنده به رختکن نرفتیم اما با تغییراتی که در تیم دادیم در نیمه دوم تیم دیگری شدیم و اگرخوش شانس بودیم 4 ، 5 گل دیگر می زدیم.

وی ادامه داد: فکر می کنم بچه ها در نیمه دوم فوتبالی عالی را به نمایش گذاشتند و بسیار عالی کار کردند و استحقاق پیروزی را داشتند.

سرمربی تیم راه آهن خاطرنشان کرد: ما به 3 امتیاز این دیدار نیاز مبرمی داشتیم و خدا را شکر که آن را بدست آوردیم و با این پیروزی خودمان را آماده بازی سخت آینده می کنیم.

دایی با بیان اینکه شهرداری در نیمه نخست بهتر از ما بود و چندین موقعیت گل را از دست داد ادامه داد: بازیکنان ما در نیمه دوم عملکرد مطلوب تری داشتند و مزد زحمت یک نیمه ای خود را گرفتند. شهرداری در نیمه اول دو، سه موقعیت گل داشت اما در مجموع ما از آنها بهتر بودیم.

وی ادامه داد: الان فیلم بازی را دیدم و نمی دانم چرا داوران علیه ما اشتباهات فاحشی را انجام می دهند. گل شهرداری در موقعیت آفساید به ثمر رسید و داور به سادگی از آن عبور کرد ضمن اینکه طبق قانون اگر بدون توپ روی یک بازیکن خطا شود بازیکن خطاکار کارت قرمز دریافت می کند اما در این بازی داور تنها به بازیکن حریف کارت زرد نشان داد.

سرمربی تیم راه آهن افزود: نمی دانم این قوانین از کجا می آید و چرا کسی پاسخگوی آن نیست. آنها گل آفساید زدند واگر وقت داشتند و یک گل دیگر را به ما می زدند وضعیتمان در جدول به هم می ریخت. من از مسئولان کمیته داوران می خواهم یک خورده بیشتر دقت کنند و از داوران بخواهند با تمرکز بیشتری در مسابقات قضاوت کنند زیرا اشتباهات آنها به تیم هایی مثل راه آهن ضربات جبران ناپذیری وارد می کنند. خصوصا اینکه ما برای فرار از رده های پائین می جنگیم.

وی تصریح کرد: اتفاقی که هفته قبل در دیدار با مس سرچشمه و راه آهن افتاد هم کسی پاسخگوی آن نیست. طبق قانون پنجم داوری یا ما سه بر صفر باید در آن دیدار برنده شویم یا بازی تجدید شود. آن سه امتیاز برای ما خیلی مهم است و به ما کمک می کند 4، 5 پله در جدول صعود کنیم. مثل آب خوردن در آن دیدار بازیکن ما اخراج شد دو کارت زرد گرفتیم و 70 دقیقه 10 نفره بازی را ادامه دادیم. هر چه قانون بگویم ما مطیع آن هستیم اگر بگوید 10 بر صفر بازنده اید قبول می کنیم اما دنبال حقمان هستیم.

سرمربی تیم راه آهن در پایان گفت: اگر شهرداری زمان داشت و پس از این اشتباه داور، گل دوم را به ثمر می رساند تمام زحمات ما هدر می رفت. مگر می شو داور کنار زمین صحنه را ندیده باشد.