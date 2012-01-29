تاکتیک تراکتور فقط استفاده از توپهای بلند بود/ پنالتی استقلال درست بود!

به گزارش خبرنگارمهر، پرویز مظلومی پس از دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران که در ورزشگاه یادگارامام تبریز با برتری 2 بر صفر تیم میهمان به پایان رسید در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص تصمیم داور در اعلام دو پنالتی به سود تیم استقلال گفت: درخصوص پنالتی ها باید بگویم که تصمیم داور بوده و اتفاقی است که افتاده است، اما شما باید این موضوع را در نظر بگیریم که بازیکنان ما در وسط زمین کاملا مسلط بر بازی بوده وهر وقت که می خواستیم کنترل بازی را در دست می گرفتیم.

وی با بیان اینکه اجازه بازی را به تیم حریف ندادیم، افزود: تیم تراکتورسازی در این بازی فقط به ارسال های بلند روی آورده بود. ما قبل از بازی مطمئن بودیم که برنده این بازی خواهیم بود، چون اتفاقاتی را که در بازی رفت افتاده بود را دیگر اجازه ندادیم در این بازی تکرار شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به این موضوع که استفاده از توپ های بلند تاکتیکی است که تراکتورسازی از آن استفاده کرده و نفرات آن را نیز برای اجرای این تاکتیک در اختیار دارد، اظهار داشت: ما در خصوص این تاکتیک تیم تراکتورسازی کارکرده و تمریناتی را نیز انجام داده بودیم و درواقع برای کسب پیروزی به تبریزآمدیم.

وی با اشاره به جو وحشتناکی که در ورزشگاه یادگار امام تبریز ایجاد شده بود، تأکید کرد: جوی که هواداران تیم تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام ایجاد کرده بودند، به نفع تیم تراکتورسازی نبود و باعث می شود که بازیکنان این تیم تحت فشار و استرس قرار گیرد.

مظلومی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر فریدون زندی تک به تکی را که به دست آورده بود تبدیل به گل می کرد، می توانستیم در پایان نیمه اول با نتیجه دو بر صفر به رختکن برویم.

وی با ابراز اینکه از عملکرد بازیکنانم در این دیدار راضی هستم گفت: بازیکنانم در این بازی منسجم و با برنامه درون زمین بازی کردند و اجازه ندادند که بازیکنان تراکتورسازی صاحب موقعیت های جدی شوند. در واقع آنها دو بار روی پرتاب های اوت دستی علیزاده توانستند صاحب موقعیت شوند.

سرمربی تیم استقلال با بیان اینکه تراکتورسازی تیم بزرگی بوده و این باخت چیزی از ارزش های بازیکنان این تیم و کادر فنی آن کم نمی کند در خصوص 10 نفره شدن این تیم اظهار داشت: ما نیز در خیلی مواقع در بازی های خود 10 نفره شده ایم و این مسائل در فوتبال وجود دارد، به نظر من این درست نیست که چون 11 نفره بودیم توانستیم تراکتور سازی 10 نفره را شکست دهیم، اتفاقا تیم های 10 نفره معمولا انگیزه خیلی بیشتری دارند اما چون تاکتیک تیم تراکتورسازی استفاده از توپ های بلند بود کمبود یک بازیکن در این تیم زیاد احساس نمی شد.

وی در خصوص واکنشهای هواداران تیم تراکتورسازی نیز گفت: در فوتبال چنین اتفاق هایی می افتد اما تماشاچیان باید خویشتندار باشند، ما در تهران میزبان بودیم و و مهمان نوازی خوبی را نسبت به هواداران تیم تراکتورسازی انجام دادیم حتی اجازه دادیم که حدود 30 هزار نفر از هواداران این تیم برای تشویق تیم خود در ورزشگاه آزادی حضور یابند اما آنها در این دیدار نباید مانع از حضور هواداران ما در ورزشگاه می شدند.

مظلومی با تأکید بر اینکه تاکتیک ما در این بازی استفاده از ضد حملات بود و روی آن برنامه ریزی کرده بودیم، تأکید کرد: طبیعی است که در جریان نود دقیقه دو موقعیت نیز نصیب تیم تراکتورسازی شود، به نظر من تراکتورسازی در این دیدار نسبت به بازی های قبلی خود موقعیت های گلزنی کمتری را به دست آورد.

وی با تأکید بر اینکه نتیجه این بازی قبل از دربی برای ما اهمیت زیادی داشت، تأکید کرد: به بازیکنانم گفته بودم که برای حضور در دربی و از ترس گرفتن اخطار حق ندارند که در بازی با تیم تراکتورسازی محتاط بازی کنند و حتی تأکید کرده بودم که هر بازیکنی که بخواهد درون زمین با احتیاط بازی کند تعویض می شود. به هر حال تصمیم داور در اخطارهایی که به برخی از بازیکنان ما داده بود منجر به این شد که آنها دربی را از دست بدهند اما باید به تصمیم داور احترام گذاشت.

مظلومی با توجه به متشنج شدن جو سالن کنفرانس خبری و درگیری لفظی که با برخی از خبرنگاران تبریزی پیدا کرد، کنفرانس خود را به پایان رساند و نشست خبری را ترک کرد.