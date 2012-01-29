پرداخت حقوق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بر مبنای لایحه مدیریت هئیت امنایی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر در جمع کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر اظهار داشت: از سال آینده احکام حقوقی کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی بر مبنای لایحه هئیت امنایی صادر خواهد شد

غلامرضا حیدری ادامه داد: طرح لایحه مدیریت هئیت امنایی تصویب شده است و طی دو یا سه هفته آینده به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد و از سال آینده دانشگاههای علوم پزشکی بر مینای این طرح عمل خواهند کرد.

وی اضافه کرد: با ابلاغ این طرح دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر نظر لایحه مدیریت خدمات کشوری نخواهند بود و بر مبنای لایحه مدیریت هئیت امنا تصمیم گیری خواهد شد و تمامی قوانین استخدامی و پرداختی نیز متفاوت با لایحه مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با بیان اینکه حقوق پرداختی در لایحه مدیریت هئیت امنایی بر مبنای پست سازمانی است گفت: مکانیسم پرداخت ، شیوه پرداخت و آیتم های پرداختی در این لایحه متفاوت با سایر دستگاههای دولتی خواهد بود و دانشگاههای علوم پزشکی با هیچ دستگاه دولتی مقایسه نخواهد شد.

حیدری به چگونگی اجرای این طرح اشاره کرد و ادامه داد: تمامی آیتم ها از قبیل نحوه ماموریت آموزشی و قوانین دیگر در این آئین نامه گنجانده شده است.