به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز پس از پایان بازی مقابل نفت تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر دو تیم در این دیدار ضعیف ظاهر شدند. شرایط بد زمین باعث شد تیم ما بازی خوبی را به نمایش نگذارد شرایط این دیدار مثل بازی مقابل صبای قم بود. این تساوی برای من قابل قبول نیست ما می توانستیم با انجام بازی زیبا در این دیدار به برتری برسیم.

وی در خصوص نفت گفت: نفت تهران در این فصل نتایج خوبی را به دست آورده و و روند بسیار خوبی دارد ولی ما کاملا از حریف شناخت داشتیم و اگر بازی که مقابل داماش به نمایش گذاشتیم مقابل نفت هم انجام می دادیم پیروزی از آن سایپا شده بود.

صالح در پایان گفت: امیدوارم در دیدار های آینده بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم هر مسابقه هم برای ما حکم فینال دارد و به بازیکنانم گفته ام که در هر بازی برای کسب سه امتیاز بجنگید.