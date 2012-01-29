پیروزی شهرداری نصیب راه آهن شد/ ترسی از برکناری ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مدیرروستا پس از شکست تیمش مقابل راه آهن در مورد تاخیرش در ورود به نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: اتفاق خاصی نبود من می خواستم برای بازیکنان صحبت کنم و به همین دلیل از مسئولان برگزاری مسابقه خواستم تا علی دایی زودتر از من در نشست حضور یابد.

وی در خصوص روند بازی هم تصریح کرد: در نیمه نخست موقعیت های زیادی داشتیم اما از آنها استفاده نکردیم. مسابقه یک بازی فیزیکی و همراه با دوندگی بود. ما خوب شروع کردیم و موقعیت های زیادی را روی دروازه راه آهن بدست آوردیم اما بازیکنان ما قدر این موقعیت ها را ندانستد.

سرمربی تیم شهرداری تبریز گفت: در نیمه دوم تیم راه آهن از موقعیت هایش بهتر استفاده کرد اما بازیکنان ما در ضربات آخر کم دقت بودند که در نهایت این مسئله زمینه ساز پیروزی تیم راه آهن شد که این موضوع را به کادر فنی و بازیکنان این تیم تبریک می گویم.

وی خاطرنشان کرد: سه امتیاز این مسابقه که فکر می کنم تیم ما باید آن را کسب می کرد به امتیازهای قبلی راه آهن اضافه شد.

مدیرروستا در پاسخ به این سئوال که برخلاف عملکردخوبتان، در 4 بازی گذشته نتایج لازم را بدست نیاورده اید تصریح کرد: دلیلش واضح است ما در ضربات آخر کم دقت بودیم و باید یک مقدار بیشتر دقت کنیم ما مهاجمان خوبی داریم اما آنها از موقعیت ها به نحو احسن استفاده نکردند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در خصوص صحنه مشکوک به آفساید تنها گل تیمش در این دیدار افزود: من از صحنه دور بودم و نمی دانم آن صحنه آفساید بود یا نه . بهتر است کارشناسان در این خصوص اظهارنظر کنند البته ما روی صحنه ارسال بحث دارم زیرا داور قبل از آن صحنه خطا روی بازیکن ما را نگرفت و توپ برگشتی زمینه ساز خطا و اخراج بازیکن ما شد.

مدیرروستا با اشاره به اینکه به نظر می رسید این بازی برای داور مسابقه سخت بود گفت: این اخراج به تیم ما ضربه زد و داوران در این بازیهای مهم باید بیشتر دقت کنند. این بازی درگیرانه بود و بازیکنان هر دو تیم سر هر موقعیت سر و صدا می کردند که این مسئله در تیم راه آهن مشهودتر بود. روی هر خطا اعضای روی نیمکت و بازیکنان درون زمین این تیم اعتراض می کردند و فکر می کنم این مسئله نه اینکه روی داور تاثیر گذاشته باشد اما تمرکزش را به هم ریخته بود و راه آهن از این مسئله استفاده می کرد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در مورد رعایت نکردن فرپلی توسط بازیکنانش اظهار داشت: شاید بازیکنان من احساس می کردند نفرات حریف تمارض می کنند اما هر وقت آنها این کار را نمی کردند خودم از روی نیمکت می گفتم توپ را به اوت بزنند. ما باید در تمام بازیها قوانین بازی جوانمردانه را رعایت کنیم و به آن اهمیت بدهیم.

مدیرروستا در پایان در خصوص حضور حمید درخشان در ورزشگاه که این شایعه را بوجود آورده بود که این مربی می خواهد جانشین مدیرروستا شود گفت: من اطلاع نداشتم که چه کسی در ورزشگاه است اما هر کس به تیم بیاید برایش آروزی موفقیت می کنم. من نه نگرانم و نه ترس و واهمه ای از این مسائل دارم. نحوه بازی تیم ما در دیدارهای اخیر خیلی خوب شده و ما تنها در ضربات آخر کم دقت بودیم ضمن اینکه هر کس که می خواهد جای من بیاید حتما از من توانمند تر است.