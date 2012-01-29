سپاهان به قهرمانی لیگ برتر نزدیکتر شد/ برای شکست داماش برنامه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار شامگاه یکشنبه پس از پیروزی تیم سپاهان مقابل فجر سپاسی با اشاره به وضعیت این مسابقه اظهار داشت: سپاهان در مسابقه امروز عملکرد خوبی داشت و توانست 3 امتیاز بازی را ازآن خود کند. باید بگویم در مسابقه امروز بازی خوبی از خود ارائه کردیم و شانس‌های خوبی داشتیم و خوشحالم که توانستیم این پیروزی را ازآن خود کنیم.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من بازیکنان سپاهان توانستند رضایتم را در این مسابقه کسب کنند و باید بگویم با توجه به شرایط تیم خیلی خوشحالم که این پیروزی را ازآن خود کردیم.

سرمربی سپاهان بیان داشت: به محمود یاوری تبریک می‌گویم زیرا تیم خوبی روانه لیگ برتر کرده اما من می‌دانستم که فجر خوب دفاع می‌کند و به دنبال استفاده از ضد حملات است.

وی با بیان اینکه سپاهان شایسته پیروزی در این مسابقه بود، اظهار داشت: به هر حال ما توانستیم پیروزی را ازآن خود کرده و باید بگویم از کسب 3 امتیاز این مسابقه بسیار راضی‌ام زیرا با این پیروزی به قهرمانی مسابقات لیگ برتر نزدیک تر شدیم.

کرانچار در پاسخ به سئولی پیرامون بازی هفته آینده تیمش مقابل داماش گیلان بیان داشت: بازیکنان سپاهان به دلیل فشار این مسابقه فردا استراحت می‌کنند و با توجه به اینکه بازی با داماش در زمین چمن مصنوعی برگزار می‌شود، برنامه داریم که یک مسابقه در یک زمین مصنوعی برگزار کرده و بازیکنان را آماده کنیم.