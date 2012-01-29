توزیع اقلام فرهنگی و تبلیغاتی دهه فجر از نهم بهمن ماه در تهران آغاز می شود

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه جشنهای فجر انقلاب و آغاز آئینهای بزرگداشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی(عید انقلاب) در سال جاری، با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: اقلام فرهنگی و تبلیغاتی ایامالله دهة فجر در سراسر کشور توزیع خواهد شد . این اقلام در تهران از روز یکشنبه 09/11/1390 در ساعات اداری توزیع میشود.
مراکز، سازمانها، نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی شهر تهران با به همراه داشتن معرفینامه کتبی و معرفی یک نفر نماینده میتوانند نسبت به دریافت اقلام فرهنگی و تبلیغاتی دهه فجر اقدام کنند.
این اقلام در شهر تهران از یکشنبه 09/11/1390 در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اداره کل روابط عمومی به آدرس: خیابان دکتر فاطمی، حد فاصل سازمان آب تهران و وزارت کشور، ساختمان شماره 142 توزیع خواهد شد.
توزیع این اقلام فقط برای مراکز، سازمانها، نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی شهر تهران می باشد . برای دریافت این اقلام در استان ها و شهرستان ها به دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مراجعه گردد.
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