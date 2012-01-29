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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

حواشی سپاهان و فجرسپاسی/

کاپیتان سپاهان در جریان بازی مصدوم شد/ اعتراض تماشاگران سپاهان به داور مسابقه

کاپیتان سپاهان در جریان بازی مصدوم شد/ اعتراض تماشاگران سپاهان به داور مسابقه

اصفهان - خبرگزاری مهر: محرم نویدکیا، کاپیتان سپاهان در جریان بازی امروز تیمش مقابل فجر سپاسی مصدوم شد و سرمربی سپاهان مجبور شد او را تعویض کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار فوتبال تیم‌های سپاهان و فجرسپاسی در چارچوب هفته بیست و سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سپاهان در این دیدار فابیو جانواریو، مهدی نصیری و سید جلال حسینی را در اختیار نداشت بنابراین این بازیکنان در جایگاه ویژه حضور داشتند و بازی را تماشا می‌کردند.

محرم نویدکیا در اویل نیمه دوم با مصدومیت مواجه شد و در دقیقه ۵۵ با محمدرضا ناصحی تعویض شد.

قبل از شروع دیدار در اقدامی ارزنده توسط کانون هواداران سپاهان از محمود یاوری، سرمربی تیم فجرسپاسی و یکی از پیشکسوتان باشگاه سپاهان تجلیل شد.

ژاویر سوکاج، مهاجم آلبانیایی جدید سپاهان در این مسابقه هم برای تیمش به میدان نرفت و این مسئله باعث سئوال خبرنگاران رسانه‌های گروهی شد.

عمادمحمدرضا، مهاجم عراقی سپاهان در این مسابقه برای تیمش به میدان نرفت؛ جالب اینکه علی رغم گفته زلاتکو در نشست خبری پیش از بازی مبنی بر در اختیار داشتن عمادرضا در این بازی، عمادرضا حتی در لیست 18 نفره سپاهان نیز حضور نداشت.

تماشاگران سپاهان در اواسط نیمه اول نسبت به عملکرد علیرضا فغانی، داور مسابقه اعتراضاتی داشتند که با سردادن شعارهایی این اعتراض خود را نشان دادند.

زلاتکو کرانچار در اواخر نیمه دوم با جنب و جوش خاصی بازی را از کنار زمین تماشا می‌کرد و حتی در صحنه هایی با فریاد بازیکنان خود را راهنمایی می‌کرد.

این دیدار با پیروزی یک بر صفر سپاهان به پایان رسید.

کد مطلب 1520224

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