مرگ 318 نفر بر اثر تصادف در یزد/ منواکسید کربن شش نفر را به کام مرگ کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سیلمان پور اظهار داشت: تعداد متوفیان حوادث رانندگی در سطح استان با کاهش 1.2 درصدی طی 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از 322 نفر به 318 نفر رسید.

وی افزود: از این تعداد متوفیان حوادث رانندگی، 230 نفر مرد و بقیه زن بوده اند.

سلیمان پور خاطر نشان کرد در آذر ماه امسال 28 مرد و 12 زن در تصادفات رانندگی استان یزد جان باختند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 17.6 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد آمار مصدومان حوادث رانندگی که طی 9 ماهه امسال به مراکز پزشکی قانونی استان یزد ارجاع شده اند را پنج هزار و 559 نفر اعلام کرد و افزود: این میزان در مقایسه با پنج هزار و 586 نفر سال گذشته کاهش چشمگیری نداشته است.

سلیمان پور ادامه داد: مصدومان حوادث رانندگی آذر ماه امسال 372 مرد و 155 زن بوده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6.2 درصد کاهش داشت.

6 نفر در یزد دچار گاز گرفتگی شدند

مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد گفت: طی 9 ماه گذشته شش نفر بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.

سلیمان ‌پور اظهار داشت: گاز منواکسید کربن مسمومیت شدید و سپس مرگ را به دنبال خواهد داشت و طی 9 ماه گذشته نیز شش نفر در یزد با این گاز خطرناک جان خود را از دست دادند.

وی افزود: تعداد کشته‌ شدگان بر اثر گازگرفتگی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

سلیمان‌ پور بیان کرد: سال گذشته در مجموع دو نفر بر اثر گازگرفتگی در استان یزد جان خود را از دست دادند که این تعداد در سال جاری با افزایش سه برابری روبرو بوده است.

وی عنوان کرد: از کل فوتی‌ های ناشی از گازگرفتگی در 9 ماهه امسال، چهار نفر مرد و دو نفر زن بوده‌ اند.

سلیمان‌ پور ادامه داد: بیشترین میزان گازگرفتگی در 9 ماهه امسال با دو مورد در خرداد و آبان‌ ماه روی داده است.