اقتصاد جهان وابسته به فناوریهای نو/ عدم توسعه تجارت الکترونیک ایران

علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشورهای توسعه یافته که در حوزه فناوری از توانمندی بیشتری برخوردارهستند از سیستم های اقتصادی مطمئن تری نیز سود می برند.

وی تبلیغات آنلاین را یکی از فناوری هایی عنوان کرد که در حوزه تجارت می تواند به عنوان عامل پیش برنده و توسعه دهنده مطرح شود و اظهار داشت: شرکت هایی مانند گوگل کل درآمد خود را از تبلیغات آنلاین به دست می آورند و براین اساس توانسته اند میلیاردها دلار سود از این طریق کسب کنند.

جلالی با بیان اینکه پیش بینی می شود که تا سال 2030 بیش از 90 درصد اقتصاد جهان به فناوری های نوین وابسته شود، اضافه کرد: براین اساس شرکت ها و موسساتی که به تولید کالا و ارائه خدمات مشغول هستند نیازمندند که برای فروش کالا و سرویس های خدماتی خود از سیستمهای تبلیغاتی آنلاین استفاده کنند چرا که در غیراینصورت امکان فروش و ارائه خدمات آنها محدود خواهد شد.

استاد دانشگاه علم و صنعت با تاکید براینکه یکی از مشکلات عدم توسعه یافتگی تجارت الکترونیک در کشور ما عدم شناخت فناوری در جهت توسعه اقتصادی است، گفت: تاکنون توجه جدی به تبلیغات آنلاین که موتور محرک تجارت الکترونیک است در کشور صورت نگرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد که با توسعه سیستم های تبلیغات آنلاین ایرانی که اهداف جهانی را نیز در خود داشته باشند بتوان کالاها و خدمات خود را به سراسر جهان و از طریق میلیون ها وب سایت و وبلاگ به اطلاع مصرف کنندگان برساند.

دکتر جلالی با تاکید بر پیاده سازی سیستم های تبلیغات حرفه‏ای آنلاین بومی در کشور به مهر گفت: تبلیغات آنلاین در حال حاضر و در آینده عنصری کلیدی در توسعه تجارت، فروش کالا و ارائه سرویسهای خدماتی از هر کاربر در هر جای جهان، به هر کاربر در هر نقطه دیگر جهان خواهد بود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی ضرورت ایجاد سیستم‏های تبلیغات آنلاین کاملا مشخص است چرا که اینگونه سیستم های بومی در داخل کشور می‏تواند یکی ازعوامل محرک توسعه اقتصادی و ارتقاء موقعیت تجاری صاحبان شرکتهای تولیدی و خدماتی باشد.