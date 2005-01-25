بايسته هاي غدير پژوهي در گفت وگوي "مهر" با مدير موسسه شيعه شناسي

دكتر محمود تقي زاده داوري، مدير موسسه شيعه شناسي در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" درباره اهميت غدير پژوهي در گستره شيعه شناسي گفت : عطف تاريخ تشيع و شيعيان سراسر جهان در مركزيت واقعه عظيم غديرخم و انتصاب بر حق و الهي اميرالمومنين (ع) توسط حضرت محمد (ص) است. ما در تاريخ غديرپژوهي از چند رويكرد مي توانيم به اين موضوع نگاه كنيم . يكي از اين موارد كتاب عظيم و جاوداني "الغدير" علامه اميني است. اين كتاب كه با تحقيقات بنيادين و جمع آوري اسناد و احاديث واقعي صورت گرفته توانسته در گستره غديرپژوهي جاي مناسبي را براي خود بگشايد. مرحوم علامه اميني توانست بحث شيعه را در تلاطم حوادث تاريخي به وضوح تبيين و جايگاه غدير خم را به نحوي مستند رازگشايي كند ما به واسطه چنين كتابي مي توانيم از اهميت جايگاه اين واقعه برخوردار شويم. الغدير تكرار ناشدني و ابطال ناپذير و خاضع كننده مخاطب است. الغدير تنها در پي اثبات ولايت اميرالمومنين علي (ع) با تتبع و كاوشي خستگي ناپذير نيست بلكه منبع الهام وحدت مسلمانان نيز است . زيرا از يك سوي ولايت علي و اولادش فرمان الهي است و از ديگر سو، اين فرمان ، فرمان اكمال دين است و ابلاغ فرمان نيز به رسول خدا سپرده شده است . رسولي كه قبل از رسالت، امين و درستكار بود. تمام مسلمانان از تمام فرق و قبيله ها و ملل و با هر فرهنگ و تمدني، از گذشته دور و نزديك و در آينده به فرمان رسولي گردن نهاده ومي نهند كه به صداقت و درستي رفتار و كردار و گفتارش ايمان راسخ دارند.

وي در ادامه به جايگاه غدير در باورهاي شيعي مردم اشاره كرد و گفت : مردم ما بحث غديرخم را رويكردي مذهبي مي دانند و بر اين واقعه اشرافي معنوي دارند ، چرا كه در اين واقعه پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) دين الهي خويش را به واسطه انتصاب امام علي(ع) تكميل كرد. از اين رو شيعيان جهان اين روز معنوي را به جشن و سروري وصف ناشدني برگزار مي كنند.



مدير موسسه شيعه شناسي درباه اهميت گسترش غدير پژوهي گفت : با توجه به اهميت اين موضوع كه رابطه اي مستقيم با اصل ولايت دارد پژوهشها و تحقيقات بنيادين دراين باره تحكيم كننده اصل ولايت است. آشنايي نسل جوان با موضوع غدير از بعد سياسي معطوف به ولايت و بعد معنوي به جوانان ما روحيه اي نوين و هويتي ارزشي مي دهد. غديرپژوهي در جامعه علمي ما مي بايست جزو كارهاي اوليه ما باشد . برگزاري جلسات تبييني درباره غدير خم و انتشار كتابها و مقالات مختلف نيز مي توانيد در اين كار راه گشا باشد.

دكتر تقي زاده داوري همچنين درباره گسترش غديرپژوهي در محافل آكادميك خارج از كشور گفت : پروفسور مادلونگ به واسطه كتابي با عنوان جانشين حضرت محمد (ص) توانست واقعه غدير را به محافل آكادميك خارجي به نحوي مطلوب معرفي كند. اما اين كار بسيار كم است و از آنجا كه اين واقعه احتياج به تلاش هاي بنيادي سترگي دارد ما مي توانيم با برگزاري همايش ها و كنگره هاي بين المللي در خارج از كشور و دعوت از شخصيت هاي علمي و اعلام سفارش كتاب و پژوهش به محققان خارجي در اين كار اقدام هاي مهمي انجام دهيم. با توجه به رفتار خارج از ادب برخي از شرق شناسان كه به انتشار كتابهاي سوء و تحريف شده اي در اين باره پرداختند ، مي بايست در اين كار با جديت و اهتمام خاصي اقدام كرد.

مدير موسسه شيعه شناسي در پايان از اهميت توجه موسسه شيعه شناسي به اين موضوع اشاره كرد و گفت : ما قصد داريم مدخلهاي ائمه معصومين " دايرة المعارف اسلام " را كه در ليدن منتشر شده است ترجمه كرده و در مدخل اميرالمومنين (ع) مطالب جديدي را به آن اضافه كنيم. هدف ما در موسسه بيشتر توجه به رويكرد جامعه شناختي شيعيان در سراسر جهان است و ما اميدواريم خلاء پژوهشي واقعه غدير را كه همانا حقانيت تشيع است برطرف نماييم.