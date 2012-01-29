ادامه سیاستهای توسعه طلبانه تل آویو در قدس / اعراب ساکت نمانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه الیوم السابع، "اکمل الدین احسان اوغلو" گفت : بانک توسعه اسلامی در اوایل سال جاری مبلغ 15 میلیون دلار برای کمک به ساکنان قدس اختصاص داده است.

وی افزود: به صراحت باید گفت که آنچه تاکنون برای قدس انجام شده است در مقایسه با طرحهای اسرائیل بسیار ناچیز بوده است و کشورهای اسلامی و متمولین آنها باید بیشتر از قدس حمایت کنند.

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی بیان کرد: سازمان یونسکو باید به مسئولیت خود در قبال بیت المقدس عمل کند، زیرا اسرائیل از بی تفاوتی جامعه جهانی برای اجرای سیاستهای توسعه طلبانه خود در قدس بهترین بهره برداری را می کند.

اوغلو گفت : اسرائیل با ادامه اخراج ساکنان بیت المقدس، مصادره اراضی، تخریب منازل فلسطینی و شهرک سازی سعی دارد که بافت جمعیتی آن را تغییر دهد.



خاطر نشان می شود رژیم صهیونیستی با تکیه بر حمایتهای نامحدود غربی ها به ویژه آمریکایی ها همچنان به سیاستهای سرکوبگرانه و خصمانه خود در مناطق فلسطینی ادامه می دهد.