به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی بهبهانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مقوله مناسبسازی طی یک سال گذشته به صورت جدی در اصفهان دنبال میشود، اظهار داشت: مناسبسازی شهر و اماکن عمومی موجود در سطح جامعه از پشتوانه قانونی برخوردار است.
وی به اجرای طرحهای مناسبسازی در اصفهان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر مباحث مناسبسازی در بسیاری از فضاهای موجود در سطح شهر رعایت میشود و مسئولان باید در راستای اجرای طرحهای مناسبسازی به اولویتهای مورد نظر معلولان توجه کنند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اجرای مناسبسازی در دو بخش مختلف، تاکید کرد: معابر شهری باید بزرای استفاده معلولان و افراد توانخواه موجود در جامعه مناسبسازی شود.
وی با اشاره به اینکه معلولان برای استفاده از اماکن عمومی و ساختمانهای عمومی نباید با مشکل مواجه شدند، ادامه داد: ساختمانهای عمومی موجود در سطح شهر به منظور رعایت حقوق معلولان باید تمامی زمینههای مناسبسازی را رعایت کنند.
بهبهانی با اشاره به اینکه رعایت موارد مناسبسازی برای صدور پروانه ساختمان ضروری است، بیان داشت: با توجه به برنامه پنج ساله شهرداری، وضعیت معابر شهری باید ساماندهی و مناسبسازی شود.
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