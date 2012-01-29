به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا صالح عصر یکشنبه در پنجمین گردهم‌آیی دانش‌آموختگان المصطفی، به تشریح فعالیت‌های معاونت فرهنگی جامعه المصطفی پرداخت و با اشاره به طرح اداره‌کل تربیتی با نام مربیان اخلاق، اظهار داشت: همان گونه که در سیستم آموزشی،‌ گروه‌های مختلف وجود دارد، در عرصه اخلاق نیز باید این گونه باشد و طلاب زیر نظر استادان مربوط به تهذیب نفس بپردازند، یعنی هر چند طلبه زیر نظر استاد مشترکی باشند.



وی ادامه داد: طلاب باید در کنار درس، کارهای تبلیغی و فرهنگی را تجربه کنند که المصطفی در این زمینه، انجمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی را تشکیل داده است.



معاون فرهنگی و تربیتی جامعه‌ المصطفی افزود: برنامه‌ریزی، ساماندهی، نظارت، ارزیابی، رتبه‌بندی و اطلاع‌رسانی فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی طلاب المصطفی در این اداره انجام می‌شود.



وی ادامه داد: جشنواره فرهنگی - تبلیغی طوبی، از جمله فعالیت‌های این اداره ‌کل است که در این جشنواره، طلاب آثار خود را در رشته‌های هنرهای تجسمی، ‌ادبیات، مدیریت فرهنگی، پایگاه اطلاع‌رسانی و نرم‌افزار، نشریات، هنرهای نمایشی و رسانه‌های تبلیغی ارائه می‌کنند.



طلاب المصطفی بیش از صد سایت اینترنتی و صد نشریه دارند



حجت‌الاسلام صالح به اداره بخش ورزش و تربیت‌ بدنی اداره‌کل فرهنگی این معاونت اشاره کرد و گفت: این اداره،‌ برای تمام طلاب المصطفی در عرصه ورزش برنامه‌ریزی می‌کند.



‌وی، با بیان این که طلاب المصطفی بیش از صد سایت اینترنتی و صد نشریه دارند و به وسیله آنها،‌ آموزه‌های دینی خود را به زبان‌های مختلف و به همگان ارائه می‌کنند.



معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی با اشاره به فعالیت های تربیتی اضافه کرد: پیش از تدوین نظام‌نامه تربیتی، دیدیم که هر فرد، تعاریف گوناگونی از تربیت دارد و براساس آن کار می‌کند بنابراین، تصمیم گرفته شد نظام‌نامة تربیتی، برای بهبود فرایند تربیت طلاب، تعیین استاندارها و الگوی تربیتی جامع تدوین شود.



وی با اشاره به این که نظام‌نامه تربیتی المصطفی در سال 1385 توسط رئیس جامعه‌المصطفی ابلاغ شده است، گفت: مبانی تربیت اسلامی، اصول تربیت اسلامی، ساحت تربیت اسلامی، روش‌ها و سیاست‌ها و خط مشی تربیت اسلامی، از جمله مباحث این‌ نظام‌نامه است.

