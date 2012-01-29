به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا صالح عصر یکشنبه در پنجمین گردهمآیی دانشآموختگان المصطفی، به تشریح فعالیتهای معاونت فرهنگی جامعه المصطفی پرداخت و با اشاره به طرح ادارهکل تربیتی با نام مربیان اخلاق، اظهار داشت: همان گونه که در سیستم آموزشی، گروههای مختلف وجود دارد، در عرصه اخلاق نیز باید این گونه باشد و طلاب زیر نظر استادان مربوط به تهذیب نفس بپردازند، یعنی هر چند طلبه زیر نظر استاد مشترکی باشند.
وی ادامه داد: طلاب باید در کنار درس، کارهای تبلیغی و فرهنگی را تجربه کنند که المصطفی در این زمینه، انجمنها و تشکلهای فرهنگی را تشکیل داده است.
معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی افزود: برنامهریزی، ساماندهی، نظارت، ارزیابی، رتبهبندی و اطلاعرسانی فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی طلاب المصطفی در این اداره انجام میشود.
وی ادامه داد: جشنواره فرهنگی - تبلیغی طوبی، از جمله فعالیتهای این اداره کل است که در این جشنواره، طلاب آثار خود را در رشتههای هنرهای تجسمی، ادبیات، مدیریت فرهنگی، پایگاه اطلاعرسانی و نرمافزار، نشریات، هنرهای نمایشی و رسانههای تبلیغی ارائه میکنند.
طلاب المصطفی بیش از صد سایت اینترنتی و صد نشریه دارند
حجتالاسلام صالح به اداره بخش ورزش و تربیت بدنی ادارهکل فرهنگی این معاونت اشاره کرد و گفت: این اداره، برای تمام طلاب المصطفی در عرصه ورزش برنامهریزی میکند.
وی، با بیان این که طلاب المصطفی بیش از صد سایت اینترنتی و صد نشریه دارند و به وسیله آنها، آموزههای دینی خود را به زبانهای مختلف و به همگان ارائه میکنند.
معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی با اشاره به فعالیت های تربیتی اضافه کرد: پیش از تدوین نظامنامه تربیتی، دیدیم که هر فرد، تعاریف گوناگونی از تربیت دارد و براساس آن کار میکند بنابراین، تصمیم گرفته شد نظامنامة تربیتی، برای بهبود فرایند تربیت طلاب، تعیین استاندارها و الگوی تربیتی جامع تدوین شود.
وی با اشاره به این که نظامنامه تربیتی المصطفی در سال 1385 توسط رئیس جامعهالمصطفی ابلاغ شده است، گفت: مبانی تربیت اسلامی، اصول تربیت اسلامی، ساحت تربیت اسلامی، روشها و سیاستها و خط مشی تربیت اسلامی، از جمله مباحث این نظامنامه است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی(ص) از اجرای طرح مربیان اخلاق در جامعه المصطفی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا صالح عصر یکشنبه در پنجمین گردهمآیی دانشآموختگان المصطفی، به تشریح فعالیتهای معاونت فرهنگی جامعه المصطفی پرداخت و با اشاره به طرح ادارهکل تربیتی با نام مربیان اخلاق، اظهار داشت: همان گونه که در سیستم آموزشی، گروههای مختلف وجود دارد، در عرصه اخلاق نیز باید این گونه باشد و طلاب زیر نظر استادان مربوط به تهذیب نفس بپردازند، یعنی هر چند طلبه زیر نظر استاد مشترکی باشند.
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