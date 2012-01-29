"جوکوویچ" با شکست "نادال" برای سومین بار فاتح اوپن استرالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار پایانی رقابت های اوپن استرالیا که پنج ساعت و 53 دقیقه به طول انجامید جوکوویچ موفق شد در پنج ست با نتایج 7-5، 4-6، 2-6، 7-6(5) و 5-7 مقابل نادال به برتری برسد و برای سومین بار جام قهرمانی اوپن استرالیا را بالای سر ببرد.

جوکوویچ پنجمین تنیسوری است که سه گرند اسلم پیاپی را از آن خود می کند. این تنیسور 24 ساله پس از پیروزی در دیدار پایانی لباس خود را به نشانه جشن پاره کرد.

بر پایه گزارش ای بی سی استرالیا، نادال از ماه مارس تا به حال در هفت فینال پیاپی مقابل تنیسور شماره یک صرب جهان تن به شکست داده است.

این دیدار را باید طولانی ترین دیدار فینال رقابت های گرند اسلم برشمرد. این رکورد پیش از این در اختیار دیدار "ویلاندر" و "پت کش" در سال 1988 بود که 4 ساعت و 27 دقیقه طول کشیده بود.