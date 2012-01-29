ظرفیتهای اشتغالزایی فارس بازنگری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی زمانیان در پانزدهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس با اشاره به اهداف کلان دولت در ایجاد اشتغال گفت: ارائه گزارشهای مستند و واقعی کمک زیادی در پیگیری اهداف و برنامه های پیش بینی شده در بخش اشتغال دارد و در این خصوص مسئولان دستگاههای اجرایی باید با بررسی دقیق، ظرفیتهای ایجاد اشتغال استان را بازنگری کنند.

وی افزود: با رفع اشکالات درون دستگاهی و تامین نیازهای نرم افزاری، روند اشتغالزایی به شکل منسجم تری دنبال می شود و مسیر اشتغالزایی واقعی در گرو اجرای همین روش است.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس تاکید کرد: ارائه ارقام و گزارش غیر مستند، مسیر نادرستی برای انجام فعالیتها ایجاد می کند و این روند پیامدهای منفی دیگری نیز به بار خواهد آورد.

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس، با بررسی روند صدور مجوز و دریافت تسهیلات مشاغل خانگی، بررسی مشکلات ایجاد اشتغال سال 90، بررسی تعهدات دستگاهها در ایجاد اشتغال، بررسی و تصویب موضوعات جلسات کارگروه های کارشناسی زیر مجموعه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و تعیین سقف زمانی 15 بهمن ماه برای اعلام ظرفیتهای اشتغال سال 91 از سوی دستگاه ها پایان یافت.

نمایشگاه" ماتوانسته ایم" انعکاس دستآوردهای انقلاب در فارس است

استاندار فارس گفت: با برپایی نمایشگاه " ماتوانسته ایم" و مقایسه پیشرفتها و وضعیت قبل و بعد انقلاب و اسلامی، فضای نشاط و اعتماد در جامعه گسترش می یابد.

حسین صادق عابدین در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه" ماتوانسته ایم" با اشاره به فعالیتهای دشمنان برای از بین بردن فضای اعتماد و امید در جامعه اسلامی افزود: جو اعتماد و شادی زمانی احساس می شود که با مقایسه وضعیت قبل و بعد از یک فعالیت، اطلاع رسانی و آگاه سازی انجام شود و در همین راستا نیز با برپایی نمایشگاه "ماتوانسته ایم" و مقایسه پیشرفتها و وضعیت قبل و بعد از انقلاب و اسلامی، فضای نشاط و اعتماد در جامعه گسترش می یابد و نمایشگاه" ماتوانسته ایم"انعکاس ماندگار، دستاوردهای انقلاب اسلامی در فارس است.

وی افزود: ضرورت این فعالیت تنها منحصر به حیطه صنعت و اقتصادی نیست و دستاوردهای معنوی، نرم افزاری و علمی دانشمندان و علمای استان فارس، در حل مشکلات کشوری از دیگر مباحث مورد توجه این نمایشگاه است.

استاندار فارس با تاکید برلزوم بهره گیری کامل از توانمندیها برای معرفی دستآوردهای بعد از انقلاب اسلامی در استان فارس بیان کرد: برپایی این نمایشگاه برای نخستین بار با این موضوع، انعکاس ویژه ای در سطح ملی خواهد داشت و این فعالیت به طور یقین در تاریخ استان ماندگار خواهد شد.

وی در ادامه از برپایی نمایشگاه" ماتوانسته ایم" از 29 بهمن تاچهارم اسفند ماه سال جاری خبر داد.

این جلسه با تشکیل دبیرخانه نمایشگاه و تعین کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات پایان یافت.