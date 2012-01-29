به گزارش خبرگزاری مهررامین مهمانپرست در مورد بازداشت دکتر عطاردی استاد دانشگاه شریف در آمریکا اظهار داشت :این گونه اقدامات آمریکا در راستای مقابله با پیشرفتهای علمی در ایران انجام میشود و عملا هم جهت با سیاست ضد انسانی ترور دانشمندان ایرانی بوده و بیانگر ماهیت فریبکارانه ادعاهای واشنگتن نسبت به ملت ایران می باشد.

وی در ادامه گفت : همانگونه که بارها تاکید شده متاسفانه بازداشت و تله گذاری برای هموطنان ما در آمریکا و یا بنا به خواست آمریکا در برخی کشورهای غربی به رویه سازمانهای امنیتی این کشور تبدیل شده است.

مهمانپرست تاکید کرد : وزارت امور خارجه بلافاصله پس از کسب اطلاع از بازداشت دکتر عطاردی با انجام اقدامات گسترده کنسولی از تهران و نیز دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن و با انجام ملاقاتهای متعدد از جمله با مقامات سفارت سوئیس بعنوان حافظ منافع آمریکا در تهران ، خواستار آزادی فوری ایشان شد.

وی با اشاره به اینکه دکتر عطاردی یک استاد برجسته دانشگاه شریف با مدارج علمی شناخته شده بین المللی است که بدون ارتکاب هر گونه جرم یا تخلفی ، متاسفانه در این روند امنیتی توسط دولت آمریکا بازداشت شده است گفت : متاسفانه دکتر عطاردی سابقه ناراحتی شدید قلبی دارد و به همین علت در زمان بازداشت نیز دچار شوک فلبی شده بود ، لذا بدنبال پیگیری های صورت گرفته به منظور انجام مراقبتهای ویژه پزشکی ، اخیراٌ امکان تبدیل قرار ایشان به بازداشت خانگی در قبال دریافت وثیقه سنگین و غیر قابل توجیه (480000دلار) فراهم شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی دکتر عطاردی بر آزادی هر چه سریعتر این چهره دانشگاهی تاکید نمود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر آمریکا دکتر عطاردی استاد دانشگاه شریف را آذر ماه سال جاری به اتهام آن چه نقض قانون صادرات آمریکا از طریق خرید فن آوری های آزمایشگاهی علمی خوانده، بازداشت کرد.

در تاریخ 16 آذر ماه سال جاری دکتر سید مجتبی عطاردی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در بدو ورود به کشور ایالات متحده، علی‌رغم داشتن مجوزهای قانونی ورود به آن کشور به دست ماموران دولت آن کشور بازداشت و پس از یک سکته‌ی خفیف مغزی و معالجه در بیمارستان به زندان لوس‌آنجلس منتقل شد.

