عدم تامين مواد اوليه مناسب از مهم ترين مشكلات صنايع پلاستيك است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دفتر مطالعات زير بنايي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي توليد ، توزيع و قيمت مواد اوليه پلاستيك در سال 82 و نيمه نخست سالجاري را بررسي كرد.

بر اساس اين گزارش، در بررسي دفتر مطالعات زير بنايي، صنايع مربوط به مواد اوليه پلاستيك كشور داراي پتانسيل فراوان و ظرفيت هاي بالقوه و در عين حال مواجه با مشكلات فراوان معرفي شده است.

اين گزارش با اشاره به اينكه ناهماهنگي قيمت محصولات پتروشيمي در داخل با قيمت هاي جهاني موجب ايجاد نابساماني قيمت اين محصولات دربازارداخل مي شود، مي افزايد: نبود يك سيستم قيمت گذاري كارآ و ابزار مناسب براي خنثي كردن آثارناشي از قيمت هاي جهاني بر قيمت هاي داخلي، نابساماني هاي گسترده اي را دربازار داخلي كشوربه دنبال داشته است.

هماهنگ نبودن ارگان هاي تصميم گير و تعداد تناقض برخي از مصوبات آنها با يكديگر نيز مزيد بر علت اين نابساماني ها در قيمت مصوب داخلي شده است.

بازار آزاد محصولات پلاستيك در ايران به دليل چند نرخي بودن قيمت اين محصولات و هماهنگ نبودن آنها با نوسانات قيمت جهاني، از رونق خوبي برخوردار است.

اين گزارش حاكيست: ميزان توليد مواد اوليه پلاستيك در مجتمع هاي پتروشيمي كشورپاسخگوي نياز داخل نيست و ميزان واردات اين محصولات در سال 82 و نيمه نخست سال 83 به كشور داراي رشد چشمگيري مي باشد.

گفتني است: دفتر مطالعات زير بنايي در خصوص اجماع اغلب مصرف كنندگان مواد اوليه پلاستيك و اتحاديه هاي مربوط به آنها، مبني برلزوم شناورسازي قيمت ها و حذف رانت موجود در اين بخش، خواستار تشكيل كار گروهي براي بررسي ابعاد موضوع و تصميم گيري نهايي در اين زمينه شده است.