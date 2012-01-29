به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قائلی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: تقارن دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی با سال روز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت بقیه‌الله(عج) و ولادت حضرت محمد(ص) در روز 21 بهمن به طبع برنامه‌های متناسب با این روزها و شاد را می‌طلبد.

وی اظهار داشت: صدا و سیمای مرکز اصفهان هم پای دیگر سازمان‌ها بهترین برنامه‌ها را به مناسبت فرا رسیدن سی و سومین بهار انقلاب اسلامی از رادیو و تلویزیون این مرکز برای مردم این استان تهیه کرده است.

مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر استان اصفهان با ذکر تعدادی از برنامه‌های صدا و سیمای مرکز اصفهان تصریح کرد: از سیمای مرکز اصفهان دو هزار دقیقه برنامه با پخش سریال‌ها و فیلم‌های سینمای و ارتباط مستقیم با شبکه‌های سراسری صدا و سیمای مرکز اصفهان همگام با دیگر استان‌ها پیش می‌رود.

وی با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار دقیقه برنامه از صدا و سیمای مرکز اصفهان در ایام الله فجر پخش می‌شود، افزود: از رادیو استان اصفهان هم با حدود سه هزار دقیقه برنامه و 450 دقیقه خبر 33 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیریم.

مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر استان اصفهان با اعلام برنامه‌های رادیو اصفهان اظهار داشت: برنامه هشت دقیقه‌ای طنز سیاسی رادیو، فصل شکوفایی، راز سربلندی و زاویه و جشن بهاران از دیگر برنامه‌های تولیدی مرکز رادیو اصفهان است.

وی اضافه کرد: برنامه‌های صبح اصفهان، گفت‌وگوی هفته و هشت بهشت از دیگر برنامه‌های سیمای مرکز اصفهان است.

