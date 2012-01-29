قضاوت داوری فولاد - نفت منصفانه نبود

به گزارش خبرنگار مهر، خوزه آلبرتو کاستا یکشنبه شب در نشست خبری بعد از بازی فولاد و صنعت نفت در اهواز اظهار کرد: بازی دو قسمت کاملا متفاوت داشت. قبل از اخراج ممبینی بازیکن ما، بازی متعادل بود و تاحدودی نفت عالی کار می کرد.

وی افزود: ولی بعد از اخراج ممبینی، بازی کاملا در اختیار فولاد قرار گرفت و آنها سوار بازی شدند و همین عامل باعث شد که فولاد در نهایت بازی را به سود خودش به پایان برساند.

کاستا تصریح کرد: قبل از اخراج بازیکن ما، فولاد حتی یک موقعیت گلزنی هم نداشت ولی بعد از آن، آنها با استفاده از برتری عددی خود موفق شدند به نتیجه دلخواه دست پیدا کنند.

سرمربی صنعت نفت آبادان عنوان کرد: بعد از اخراج ممبینی، سعی کردیم به بازی برگردیم ولی متاسفانه موفق به این کار نشدیم اما از تلاش بچه های تیم رضایت کامل دارم چرا که شرایط بازی فوق العاده سخت بود.



کاستا با انتقاد از عملکرد تیم داوری اظهار کرد: انتظار دارم در کنار تلاشی که برای کسب نتیجه خوب انجام می دهیم داوری هم قضاوت منصفانه ای داشته باشد تا ما بتوانیم در شرایط عادلانه به نتایج مناسب دست پیدا کنیم. البته داور هم یک انسان است و اشتباه می کند ولی انتظار داریم این شرایط صرفا به ضرر نفت نباشد.



وی در خصوص اخراج بازیکن تیمش نیز گفت: انتظار دارم بازیکنان نفت، احساسات خود را کنترل کنند تا در شرایط حساس، تیم خود را تنها نگه ندارند.



سرمربی صنعت نفت در خصوص بازی تیم فولاد در این دیدار نیز گفت: این تیم موقعی خوب شد که ما 10 نفره شدیم و قبل از آن حرفی برای گفتن نداشت. البته در این بازی مهاجمان نیز از فرصت های به دست آمده خوب استفاده نکردند.