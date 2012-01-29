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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۲۸

23 خانه تاریخی یزد به هتل سنتی تبدیل شد

23 خانه تاریخی یزد به هتل سنتی تبدیل شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: تاکنون 23 خانه تاریخی یزد با تغییر کاربری به هتل سنتی تبدیل شده‌ اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام رضایی اظهار داشت: با حمایت میراث فرهنگی استان یزد و به منظور ایجاد انگیزه و تعامل با بخش خصوصی 23 خانه تاریخی به هتل سنتی تغییر کاربری داده ‌اند.

وی بیان داشت: حفظ بافت کهن در قالب مرمت بناهای قدیمی، ارائه تسهیلات بانکی و تشکیل صندوق احیای بناهای تاریخی از جمله اقدامات برانگیخته کردن مالکان در حفظ سازه‌ های قدیمی و تغییر کاربری بناهای بزرگ به هتل، رستوران و اماکن فرهنگی بوده است.

رضایی ادامه داد: در پنج سال گذشته جهش مناسبی در ایجاد مراکز اقامتی و فرهنگی صورت گرفته که این امر بیانگر تلاش میراث فرهنگی و تعامل با سایر سازمانها و نهادهاست.

وی افزود: بافت تاریخی یزد یک مدرسه زنده معماری است که همین امر پای بسیاری از اساتید دانشگاه، دانشجویان و معماران داخلی و خارجی را به این منطقه باز کرده و علاقمندان به خانه ‌های قدیمی را به مسافرانی دائمی تبدیل کرده است.

کد مطلب 1520256

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