مسابقات پیامکی بهار تا بهار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پیامکی بهار تا بهار به تکریم و نکوداشت مناسبتهای مصادف با این ایام همچون دهه فجر، هفته وحدت، میلاد حضرت رسول (ص) و میلاد امام صادق (ع)، ولادت امام حسن عسگری (ع)، وفات حضرت معصومه و روز احسان و نیکوکاری پرداخته است تا جوانان و مردمان ایران زمین هرچه بیشتر درفضایی شاد و جذاب به دنبال شناخت ارزش های ملی و معنوی خود باشند.

مشترکان برای ثبت نام رایگان در این مسابقه کافی است یک پیامک خالی را به شماره 84822 ارسال کنند و برای ادامه مسابقه نیز کد BH را با یک فاصله و درج شماره گزینه صحیح را از خط ایرانسل خود به شماره 8282 ارسال کنند.

مسابقات پیامکی بهار تا بهار توسط مؤسسه فرهنگی دیجیتال کلید طلایی جهان معاصر و شرکت ایرانسل، انتشارات شکیب، اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر، مؤسسه فرهنگی هنری ماهور و نشریه تخصصی اسب از جمله حامیان این طرح هستند.

شرکت کنندگان در این مسابقات که به صورت روزانه از بهمن ماه آغاز شده و تا عید نوروز ادامه دارد باید از طریق پیامک با پاسخ به 25 سئوال به صورت روزانه برنده جوایز این مسابقات شامل مزرعه ای در خوش آب و هواترین منطقه ایران، بلندترین اسب ایران، 5اسب اصیل نژاد ایرانی (عرب)،500 قطعه طلا، 5 اسب بومی ایران، 5 اسب سمند و 1150بسته فرهنگی (روزانه ) شوند.