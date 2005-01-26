  1. فرهنگ و ادب
براد پيت در ترور جسي جيمز توسط رابرت دفورد ترسو

" براد پيت " مذاكرات را براي حضور در پروژه جديدش آغاز كرد.

" براد پيت " درنمايي ازفيلم " دوازده ياراوشن "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" هنرپيشه مطرح فيلمهاي " تروا"،" دوازده ياراوشن " و" خانم وآقاي اسميت " درحال حاضر سرگرم  مذاكره  با " اندرودومينيك " است تا در پروژه بعدي اين كارگردان، با يكديگربه همكاري بپردازند.
اين اثر"ترور جسي جيمز توسط رابرت دفورد ترسو" نام دارد و براساس كتاب " رابرت هانسن " كليد مي خورد. شنيده ها حاكي از اين است كه "براد پيت" دراين اثر درنقش " جسي جيمز" به ايفاي نقش مي پردازد.
" ترورجسي جيمز توسط رابرت فورد ترسو" درشركت فيلمسازي "پيت " تحت عنوان " پلن بي " توليد مي شود. 
بزودي فيلم " آقاوخانم اسميت " باشركت " براد پيت " به نمايش عمومي درمي آيد. اين اثر شاهد همكاري " پيت " و" آنجليناجولي " است و شرح حال زوجي را روايت مي كند كه از زندگي مشتركشان خسته شده اند و در صدد قتل يكديگر برمي آيند. 

