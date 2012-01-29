به گزارش خبرنگار مهر، داریوش وکیلی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: از برنامه‌های کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر استان اصفهان راه‌اندازی سایت گلستان شهدای استان اصفهان است که این امکان را برای افراد در سراسر دنیا فراهم می‌کند تا از طریق دنیای بر سر قبر مورد مورد نظر حاضر شوند.

وی ادامه داد: از گلستان شهدای استان اصفهان توسط سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان شبیه‌سازی تهیه شده که در دهه فجر سال جاری رونمایی می‌شود.

مسئول کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر استان اصفهان بیان داشت: کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر استان اصفهان با بیش از یک هزار و چهار برنامه کارهای خود در سراسر استان را در دهه فجر به منزله ظهور می‌رساند.

وی گفت: علاوه بر این با برگزاری نمایشگاه‌کتاب و محصولات فرهنگی، گلباران و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب اسلامی، افتتاح 36 گلستان‌های شهدای بازسازی شده از شهدای این دوران قدردانی می‌کنیم.

وکیلی تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های این کمیته آغاز برنامه دیدار از خانواده شهدا و ایثارگران به مدت ده روز با حضور مسئولان استان، برگزاری همایش‌های ویژه خانواده شهدا، حرک نمادین کاروان پیروزی از مسجد جامع اصفهان به سمت گلستان شهدا و نواختن زنگ انقلاب هم‌زمان با ورود امام خمینی(ره) در 12 بهمن سال جاری است.

وی برنامه‌های 13 بهمن ماه سال جاری توسط کمیته ایثارگران را به قرار زیر اعلام کرد و افزود: برگزاری میهمانی لاله‌ها و زیارت مرقد شهدا همراه با قرائت بیانیه رهبر معظم انقلاب، دیدار با جانبازان جنگ تحمیلی در مراکز نگهداری مطهری، امام حسین (ع) و شهید رجایی و چاپ وصایای شهدا مبنی بر حفظ و حراست از انقلاب از جمله این برنامه‌ها است.

