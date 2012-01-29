نقش مساجد در کاهش ناهنجاریهای جامعه ایفا شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان اظهار داشت: مساجد پادزهر مناسبی برای معضلات و ناهنجاری های جامعه و بهترین سنگر برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است.

وی اضافه کرد: مساجد باید تمام همت خود را به تجهیز مادی و معنوی معطوف کنند و با به‌ کارگیری تمامی امکانات فناوری روز دنیا در مقابل تهدیدات نرم دشمن همچون سنگری استوار و محکم باقی بمانند، که هم اکنون این مهم در بحث کانونهای فرهنگی هنری مساجد محقق شده است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه مسجدمحوری از آغاز رسالت پیامبر اعظم (ص) آغاز شده و همواره در طول تاریخ با مکتب شیعه همراه بوده است، افزود: از صدر اسلام تاکنون هیچ قدرتی نتوانسته امتهای اسلامی را از مساجد جدا کند.

وی همچنین با اشاره به وظیفه سنگین کانونهای فرهنگی هنری مساجد ابراز داشت: در عصر کنونی مساجد و کانونهای فرهنگی هنری به عنوان جبهه فرهنگی جامعه اسلامی است.

شرفی تصریح کرد: این جبهه فرهنگی از اول انقلاب به خصوص بعد از هشت سال دفاع مقدس مستحکم تر شده و نیروهایی را پرورش داده که پاسدار ارزشها و آرمانهای انقلاب بوده است.

وی با بیان اینکه کانونهای مساجد استان اردبیل به عنوان یکی از مسئولان برگزاری ستاد دهه فجر انتخاب شده است، عنوان کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد باید تمام تلاش خود را در جهت هرچه مطلوب برگزار کردن برنامه های این دهه انجام دهند.

این مسئول هدف از ایجاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد را جذب مردم بویژه جوانان به مساجد، احیا کارکردهای مختلف مساجد، ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) و مبارزه با تهاجم فرهنگی عنوان کرد.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از سعید سعادتی، نادر سقا به عنوان سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل معرفی شد.

