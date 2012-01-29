داوطلبان نمایندگی مجلس انگیزه نام و نان نداشته باشند

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر حضور گسترده، باشکوه و حداکثری مردم در انتخابات مجلس اظهار داشت: مجلس علاوه بر ماموریت قانونگذاری همواره به عنوان سنگر پاسداری از اصول و مبانی انقلاب اسلامی مطرح بوده است.

وی بیان داشت: در این مسیر همگان به ویژه مجلس هشتم باید در قبال دسیسه های دشمن با حساسیت خاص برخورد کند و قدرتمندانه از حقوق ملت و تمامیت کشور و اقتدار نظام دفاع و رسالت خود را در عرصه سیاسی و در مصاف با قدرتهای شیطانی ایفا کند.

حسینی در مورد خصوصیات یک نماینده اظهار داشت: نماینده اصلح باید هوشیار و بصیر در مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و خبره در تمام شئون کشورداری باشد تا بتواند بازویی برای نظام و ولی فقیه باشد و با اخلاص تمام بکوشد و هرگز به دنبال نام و نان نباشد.

امام جمعه ابرکوه با تاکید بر ضرورت درک شرایط حساس و سرنوشت ساز کنونی کشور افزود: بدخواهان غربی در سال جهاد اقتصادی به پیروی کورکورانه از شیطان بزرگ تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران را به اوج رسانده اند و سعی دارند با تحریم های مختلف به ویژه در زمینه خرید نفت، حرکت چرخ اقتصادی کشور را کند و بحران آفرینی کنند.

حسینی همچنین از مسئولان خواست نسبت به نرخ کاذب و شوک آور طلا و ارز کارشناسانه تر عمل کرده و ایادی التهاب آفرین در این زمینه را شناسایی و ارشاد کنند و در آستانه انتخابات زمینه دلسردی مردم را فراهم نسازند.