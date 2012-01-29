تشدید اقدامات صهیونیستها در قدس اشغالی/ 11 فلسطینی ربوده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "فخری ابودیاب" رئیس کمیته دفاع از منطقه سلوان در بیت المقدس شرقی گفت : اشغالگران اسرائیلی در حال احداث جاده ای در حد فاصل سلوان تا منطقه کاخهای اموی چسبیده به دیوار مسجد الاقصی هستند.

وی افزود: لودرهای اشغالگران پس از تصرف اراضی فلسطینی ها در منطقه مذکور در حال احداث این جاده هستند که هدف از این اقدامات، انزوای جغرافیایی مسجد الاقصی است که با تغییرات گسترده بافت پیرامون آن تحقق می یابد.

رئیس کمیته دفاع از منطقه سلوان بیان کرد: احداث باغ و جاده سبب قطع ارتباط مردم با مسجد الاقصی خواهد شد و نتایج فاجعه باری به دنبال خواهد داشت و اشغالگران قصد دارند اراضی بیشتری از فلسطینی ها را مصادره کنند.

وی تصریح کرد: اشغالگران قدس بر تغییر سرنوشت بیت المقدس و یهودی سازی آن در نزدیکترین زمان ممکن اصرار دارند و به دنبال تغییرات گسترده در تاریخ و جغرافیای اطراف مسجد الاقصی هستند.

خبر دیگر اینکه نظامیان اشغالگر با حمله به منازل در کرانه باختری، یازده جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی با اشاره به حمله به منازل فلسطینی ها در منطقه بیت امر در شمال الخلیل از زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در جریان درگیری با فلسطینی ها خبر دادند.

از سوی دیگر "اسماعیل هنیه" نخست وزیر منتخب فلسطین با "حنا ناصر" رئیس کمیته مرکزی انتخابات دیدار و گفتگو کرد. طاهر النونو سخنگوی دولت منتخب درباره این دیدار گفت : چگونگی فعالیت این کمیته در غزه از محورهای بحث بود.

وی افزود: دولت منتخب، انتخابات را تنها راه برای انتقال مسالمت آمیز قدرت می داند و اسماعیل هنیه قول مساعده داده است که به این کمیته در غزه برای تضمین برگزاری انتخابات شفاف یاری رساند.