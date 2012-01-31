خاطراتی که همیشه زنده است/ یاد روزهای "مرگ بر شاه"

به گزارش خبرنگار مهر، "مجید اصلانی" روزنامه نگار و کارشناس علوم سیاسی در مورد دوران انقلاب می گوید: شهر اصفهان همواره از موقعیت خاصی در کشور برخوردار بوده و هست.

وقتی از آن دوران پر شور یاد می کند یاد شهدایی می افتد که در خاک و خون شدند اما خونشان به ثمر نشسته و می گوید: انقلابیون و جوانان مذهبی که تعدادشان کم هم نبود دور هم جمع می شدند و فعالیت می کردند، اینها در فضای شهری اعلامیه های حضرت امام (ره)را مخفیانه تکثیر می کردند.

به گفته این روزنامه نگار، فعالیتهای سیاسی گروههای مذهبی عمدتا در مساجد و مراکز و هیئتهای مذهبی بود و جوانان مذهبی شهر از مناسبتهای مختلف برای فعالیت استفاده می کردند .

انقلاب همچون موجی همه اقشار از فرهنگی و بازاری و دانشگاهی گرفته تا کشاورز و صنعتگر و حتی بانوان خانه دار را فرا گرفت و اینک ما مانده ایم و وظایفی که در قبال همه رشادتها، تلاشها و از خود گذشتگی ها بر عهده داریم.

حسن اسلمی هم نوجوان 40 سال پیش که حالا در آستانه 50 سالگی است از دورانی یاد می کند که 10سال بیشتر نداشته اما هیچگاه آن دوران را از یاد نمی برد: در آن روزها برخی از جوانان اعلامیه های امام (ره) را از عراق به ایران منتقل وبه سراسر کشورمی فرستادند.

وی شیرین ترین خاطرات خود را ورود امام (ره)به کشور و به زیر کشیده شدن مجسمه های پوشالی شاه در سراسر کشور عنوان کرد.

وی ادامه می دهد: انقلاب اسلامی ایران، انقلابی جهانی و برای همه مسلمانان و مستضعفان بوده و هست و تاثیر عظیم آن را در دنیا به خصوص در تونس و مصر می‌بینیم.

به گفته وی مراسم ماه رمضان و محرم نیز که حضور مردم در مساجد و آیینهای مذهبی زیاد بود از دیگر فرصتهای مغتنم برای این فعالان سیاسی مذهبی بود و انقلابیها معمولا در قالب گروههای مذهبی در بعضی از مساجد و هیئتهای مذهبی دور هم جمع می شدند.

بانویی از مبارزان دوران انقلاب نیز در این باره می گوید: روحانیون آشکارا علیه رژیم پهلوی صحبت می کردند و در بین سخنرانی شعارهایی با مضمون " زمان ، دیگر چو مهدی رهبری بیدار می خواهد ، نه چون شمر ستمکار می خواهد" سر می دادند و مردم نیز با وی تکرار می کردند.

زهرا مرادی وقتی از پسرش می‌گوید که خون آلود و زخمی در خانه پنهانش کرده بود تا به دست ساواک نیفتد قطره اشکی روی چهره اش آشکار می شود و فرو می غلتد روی گونه هایش. با چادرش سعی می کند آنرا پنهان کند غمی که در دوران ستمشاهی حالا به اشک شوق تبدیل شده.

برای محمد هم این خاطرات یک نوستالژی از یاد نرفتنی است: از ۱۳ سالگی یعنی سال 55مبارزات خودمان را با رژیم ستم شاهی با شناختی که معلم شهیدم به من و دوستانم داد آغاز کردیم تا اول عاشورای ۵۷ در کنار و همراه وی بودیم از آن تاریخ با یاد او هستیم از او یاد گرفتیم در مقابل ظلم باایستیم از او یاد گرفتیم عاشق باشیم عاشق امام(ره) عاشق مردم عاشق انقلاب از او یاد گرفتیم برای رسیدن به شهادت لحظه شماری بکنیم از او یاد گرفتیم این دنیا محل ماندن نیست محل گذر است از او یاد گرفتیم جز از خدای بزرگ آنهم بواسطه اعمال خودمان نهراسیم و خدا را عاشقانه دوست داشته باشیم از او یاد گرفتیم همچون مردان و زنان انقلابی این سرزمین هدف داشته باشیم زیرا زندگی بی هدف معنایی جز مرگ ندارد از او یاد گرفتیم.

با شور و اشتیاق حرفهایش را تکرار می کند: در چنین روزهایی در سال 1357 ملت ایران در پاسخ به ندای امام خمینی(ره) در سرتاسر کشور پهناور ایران خیابان ها را به تصرف خود درآورده بودند و علیه ظلم، ستم و دیکتاتوری محمدرضا پهلوی مبارزه می کردند. اما محمد رضا پهلوی در اوج تکبر به فریادهای مردم بی اعتنا بود و تمام اعتراضات را کار بیگانگان و دشمنان می پنداشت و به طرز وحشتناکی در حال سرکوب معترضان بود ولی مردم دست بردار نبودند با فدا کردن خونشان پیروز شدند.

بوی پیروزی، بوی آمدن امام (ره )،با آمدن بهمنی دیگر به مشام می رسد، تازگیش همیشه هست، از همان زمان که قدومش به خاک ایران رسید. هنوز هم فریاد ایران، ایران آن دوران به گوش می رسد هنوز هم انقلاب جاودانه رنگ تازه ای دارد با بهمنی دیگر ...