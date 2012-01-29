افتتاح 39 پروژه جهاد کشاورزی استان بوشهر در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، نوذر منفرد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در دهه مبارک فجر برنامه‌های مختلفی اجرا خواهد کرد که افتتاح 39 پروژه جهاد کشاورزی از مهمترین این برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: این پروژه ها شامل 22 پروژه آب و خاک ، هفت پروژه در زمینه منابع طبیعی و آب‌خیزداری ، پنج پروژه در امور دام ، 3 انبار چند منظوره و 2 پروژه در زمینه تولیدات گیاهی می‌باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: حدود 200 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه‌ها هزینه شده است و با اجرای این پروژه‌ها برای یک‌هزار و 583 نفر اشتغال‌زایی می‌شود و 46 هزار خانوار از مزایای این طرح استفاده خواهند کرد.

وی با اشاره به رتبه اول بوشهر در تولید گوجه خارج از فصل در سطح کشور افزود: کسب رتبه اول تولید گیاه دارویی آلوئه‌ورا در کشور ، رتبه اول در تولید میگوی پرورشی درکشور و کسب رتبه اول کنار پیوندی در کشور از دیگر دستاوردهای جهاد کشاورزی استان بوشهر است.

منفرد در ادامه از کسب رتبه اول صنایع بسته بندی خرما در کشور ، کسب رتبه اول تولید نشاء گوجه فرنگی با دستگاه های تمام اتوماتیک در کشور ، کسب رتبه اول شاخص های کیفی پرورش طیور گوشتی کشور و کسب رتبه اول تولید بذر کنجد به عنوان دستاوردهای دیگر این سازمان نام برد.

رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز اظهار داشت: در طول دهه مبارک فجر 45 برنامه فرهنگی ، اجتماعی ، عمرانی در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان و مراکز شهرستان‌ها برگزار می شود.

محمود موحد زاده در معرفی این برنامه‌ها به غبارروبی گلزار شهدای جهادگر سازمان ، دیدار با خانواده معظم شهدای سازمان ، مسابقات ورزشی و حضور عشایر استان با لباس عشایری در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد.

وی اضافه کرد: زنگ انقلاب در مدرسه عشایری ایل‌شهر دشتستان با حضور مسئول حوزه نمایندگی فقیه در سازمان و امام جمعه عالی‌شهر و اجرای 10 برنامه رادیویی با همکاری صدا و سیما از دیگر برنامه‌های این سازمان است.