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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۵۰

منفرد خبر داد:

افتتاح 39 پروژه جهاد کشاورزی استان بوشهر در دهه فجر

افتتاح 39 پروژه جهاد کشاورزی استان بوشهر در دهه فجر

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از افتتاح 39 پروژه جهاد کشاورزی استان بوشهر در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوذر منفرد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در دهه مبارک فجر برنامه‌های مختلفی اجرا خواهد کرد که افتتاح 39 پروژه جهاد کشاورزی از مهمترین این برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: این پروژه ها شامل 22 پروژه آب و خاک ، هفت پروژه در زمینه منابع طبیعی و آب‌خیزداری ، پنج پروژه در امور دام ، 3 انبار چند منظوره و 2 پروژه در زمینه تولیدات گیاهی می‌باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: حدود 200 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه‌ها هزینه شده است و با اجرای این پروژه‌ها برای یک‌هزار و 583 نفر اشتغال‌زایی می‌شود و 46 هزار خانوار از مزایای این طرح استفاده خواهند کرد.

وی با اشاره به رتبه اول بوشهر در تولید گوجه خارج از فصل در سطح کشور افزود: کسب رتبه اول تولید گیاه دارویی آلوئه‌ورا در کشور ، رتبه اول در تولید میگوی پرورشی درکشور و کسب رتبه اول کنار پیوندی در کشور از دیگر دستاوردهای جهاد کشاورزی استان بوشهر است.

منفرد در ادامه از کسب رتبه اول صنایع بسته بندی خرما در کشور ، کسب رتبه اول تولید نشاء گوجه فرنگی با دستگاه های  تمام اتوماتیک در کشور ، کسب رتبه اول شاخص های کیفی پرورش طیور گوشتی کشور و کسب رتبه اول تولید بذر کنجد به عنوان دستاوردهای دیگر این سازمان نام برد.

رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز اظهار داشت: در طول دهه مبارک فجر 45 برنامه فرهنگی ، اجتماعی ، عمرانی در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان و مراکز شهرستان‌ها برگزار می شود.

محمود موحد زاده در معرفی این برنامه‌ها به غبارروبی گلزار شهدای جهادگر سازمان ، دیدار با خانواده معظم شهدای سازمان ، مسابقات ورزشی و حضور عشایر استان با لباس عشایری در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد.

وی اضافه کرد: زنگ انقلاب در مدرسه عشایری ایل‌شهر دشتستان با حضور مسئول حوزه نمایندگی فقیه در سازمان و امام جمعه عالی‌شهر و اجرای 10 برنامه رادیویی با همکاری صدا و سیما از دیگر برنامه‌های این سازمان است.

کد مطلب 1520278

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