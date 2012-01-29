کشورهای عربی از برگزاری نشست سران در بغداد استقبال کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نوری المالکی خبر مخالفت برخی کشورهای عربی با برگزاری نشست سران عرب در بغداد را تکذیب کرد.



دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای اعلام کرد برخی رسانه ها به نقل از یک منبع در دفتر مالکی اعلام کرده بودند که برخی کشورهای عربی به برگزاری نشست سران عرب در بغداد اعتراض کرده اند که این خبرها صحت ندارد.



در این بیانیه آمده است : تمام کشورهای عربی از برگزاری نشست سران عرب در عراق استقبال و بر آمادگی خود برای شرکت در بالاترین سطح تاکید کرده اند.



برخی رسانه ها اخیرا به نقل از آنچه منابع دفتر نخست وزیری عراق خوانده بودند، گزارش داده بودند که برخی کشورهای عربی به برگزاری نشست آتی سران عرب در بغداد در ماه مارس، اعتراض کرده اند.