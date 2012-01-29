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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۳۹

دفتر مالکی :

کشورهای عربی از برگزاری نشست سران در بغداد استقبال کرده اند

کشورهای عربی از برگزاری نشست سران در بغداد استقبال کرده اند

دفتر نخست وزیری عراق خبر برخی رسانه ها مبنی بر مخالفت برخی کشورهای عربی با برگزاری نشست سران عرب در بغداد را بی اساس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نوری المالکی خبر مخالفت برخی کشورهای عربی با برگزاری نشست سران عرب در بغداد را تکذیب کرد.

دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای اعلام کرد برخی رسانه ها به نقل از یک منبع در دفتر مالکی اعلام کرده بودند که برخی کشورهای عربی به برگزاری نشست سران عرب در بغداد اعتراض کرده اند که این خبرها صحت ندارد.

در این بیانیه آمده است : تمام کشورهای عربی از برگزاری نشست سران عرب در عراق استقبال و بر آمادگی خود برای شرکت در بالاترین سطح تاکید کرده اند.

برخی رسانه ها اخیرا به نقل از آنچه منابع دفتر نخست وزیری عراق خوانده بودند، گزارش داده بودند که برخی کشورهای عربی به برگزاری نشست آتی سران عرب در بغداد در ماه مارس، اعتراض کرده اند.

کد مطلب 1520280

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