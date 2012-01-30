پایداری کشت برنج در گیلان نیازمند افزایش عملکرد در واحد سطح است

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گیلان از قطبهای مهم تولید برنج در کشور است، افزود: افزایش عملکرد در واحد سطح جزو راهکارهای اساسی به منظور دستیابی به خود اتکایی و خودکفایی در تولید برنج است.

وی اظهار داشت: سرزمین گیلان با محدودیت در اراضی زراعی و امکانپذیر نبودن افزایش سطح زیر کشت برنج رو به روست از اینرو باید از الگوی معرفی ارقام جدید با کمیت و عملکرد بیشتر از ارقام فعلی و دارای کیفیت مناسب پیروی کند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: افزایش تولید برنج در ایران از یکسو با محدودیت منابع مثل زمین و آب و از طرف دیگر با تقاضای مصرف کنندگان به برنج های کیفی مواجه است.

وی افزود: این عوامل باعث ایجاد چالش برای معرفی عوامل برنج پرمحصول شده است بنابراین ارقام جدیدی اصلاح‌ شده باید به لحاظ کیفیت پخت مناسبی برخوردار باشند تا با رقابت با ارقام بومی و کیفی از نظر سطح زیر کشت پایدار باقی بمانند.

روحی ماسوله با بیان اینکه برای دستیابی به خودکفایی محصول استراتژیک برنج باید به سمت افزایش محصول در واحد سطح رفت، اظهارداشت: سازمان جهاد کشاورزی گیلان با هماهنگی مؤسسه تحقیقات برنج کشور از سال 1388نسبت به معرفی رقم لاین امید بخش اقدام کرده که عملکرد این رقم بین 9 تا 10.5 تن در هکتاراست.

وی گفت: برای زارعان دورههای آموزشی کشت لاین امید بخش توسط کارشناسان مدیریتهای جهاد کشاورزی تشکیل و از تمامی مزارع قبل از کشت محصول آزمون خاک تهیه و در آماده کردن بذرتا پایان مرحله جوانه زنی، مدیریت مزرعه ، آماده سازی زمین، مصرف کود، آبیاری، کنترل آفات و بیماری ‌ها، عملیات نشاکاری عملیات زمان داشت اقدامات خاصی انجام شده است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: همچنین در هر شهرستان، کمیته ‌ای مرکب از کارشناسان جهاد کشاورزی اعم از مراکز خدمات، ترویج، حفظ نباتات، زراعت، ناظرین برنج و حتی کارشناسان شبکه مراقبت تشکیل تا از روند رشد لاین امید بخش بررسی های لازم صورت گرفته و توصیه ‌های کارشناسی - فنی به کشاورزان ارائه شود.