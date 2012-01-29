منطقه آزاد انزلی حلقه اتصال اقتصاد ایران با اسکاندیناوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بهمنی عصر یکشنبه در دیدار با هیئت سوئد از آمادگی کامل منطقه آزاد انزلی برای هرگونه حمایت قانونی از تجار و سرمایه گذاران سوئدی با هدف تسهیل و تسریع در روند فعالیت در این منطقه خبرداد.

وی اظهارداشت: منطقه آزاد انزلی با توجه به ظرفیتها، فرصتهای متعدد و جایگاه ویژه ای که در مبادلات فرامنطقه ای به واسطه قوانین حاکم برآن و موقعیت استراتژیک در مسیر کریدور شمال - جنوب (نوستراک) دارد، می تواند نقش فعالی در مسیر گسترش و تعمیق روابط دو کشور ایفا کند.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی همچنین با اشاره به اینکه این منطقه می تواند زمینه ساز گسترش حضور سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی در ایران و آسیای میانه و قفقاز باشد، از سرمایه گذاران سوئدی برای سرمایه گذاری در پروژه بزرگ بندر کاسپین که درحال حاضر مراحل ساخت موج شکن های آن از سوی این منطقه در حال انجام است، دعوت کرد.

وی گفت: علاوه براین برای گسترش، تسهیل و تضمین مبادلات مالی اسنادی میان تجار دو طرف پیشنهاد می شود بانک مشترک دو کشور در این منطقه تأسیس شود.

بهمنی اظهار داشت: شرکتهای تولیدی اسکاندیناوی می توانند مواد اولیه خود را از طریق منطقه آزاد انزلی سریع تر، آسان تر و ارزان تر تأمین کنند و در مسیر کاهش هزینه های تولید گام بردارند.

وی خواستار توازن در مبادلات دوجانبه شد و برای عملیاتی و اجرایی شدن پیشنهادات مطرح شده از سوی خود پیشنهاد تشکیل کارگروههای بررسی راهکارهای گسترش و نزدیکی مبادلات دوجانبه و کارگروه تسریع در توافقات صورت گرفته با حضور کارشناسان دو طرف را مطرح کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی یادآورشد: مناطق آزاد از جایگاه مهمی در نظام اقتصادی کشور برخوردار هستند و ظرفیتها و معافیتهای قانونی، سرعت عمل در تصمیم گیری و اجرای سریع توافقات بین المللی از ویژگیهای متمایز این مناطق نسبت به سایر بخشهای اداری کشور است.