داوری به نفع فولاد نبود/ اخراج بازیکن صنعت نفت به سود ما شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی عصر یکشنبه بعد از پایان بازی فولاد و صنعت نفت آبادان که برتری تیم اهوازی منجر شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز همه دیدند که فولاد در یک بازی سنگین، موفق به کسب یک نتیجه خوب شد. امیدواریم در ادامه بازی های لیگ برتر در عین شایسته بودن، نتایج خوبی نیز دریافت کنیم و به رده های بالای جدول رده بندی برسیم.

جلالی تصریح کرد: شان فوتبال خوزستان این است که نماینده اش در لیگ برتر جایگاه خوبی داشته باشد و فولاد قصد دارد به چنین جایگاهی دست پیدا کند.

سرمربی فولاد خوزستان با انتقاد از فشردگی بازی های لیگ برتر گفت: معلوم است در این شرایط وقتی بازیکنی اخراج شود دیگر تیمش نمی تواند به بازی برگردد و نفت با اخراج بازیکنش لحظات سختی را پشت سر گذاشت.

جلالی گفت: صنعت نفت امروز همانند ذوب آهن در بازی قبلی در اهواز، قصد داشت با دفاع و استفاده از ضدحملات به نتیجه دلخواه دست پیدا کند و اتفاقا با این حربه تیم ما را خیلی اذیت کرد.

وی در خصوص قضاوت داور در این بازی نیز تصریح کرد: اعتقاد ندارم داور در این دیدار به سود ما قضاوت کرد ولی در اینکه اخراج بازیکن نفت درست بود یا خیر؟ حرفی برای گفتن ندارم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان در مورد آینده تیمش گفت: در چند سال اخیر همواره روند رو به رشدی داشته ایم. هر چند نمی توانم قول بدهم همه بازی هایمان را ببریم ولی قول می دهم به جایگاهی ارزنده دست پیدا می کنیم.

دیدار دو تیم فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان در هفته بیست و سوم لیگ برتر عصر امروز یکشنبه با نتیجه 2 بر صفر به سود فولاد به پایان رسید.