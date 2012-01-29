استرسی برای دیدار با ذوب آهن نداشتم/ مشکلی برای بازی با استقلال ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی عصر امروز یکشنبه این تیم مقابل ذوب آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما بازی خوبی را ارائه دادیم و موقعیت های زیادی به دست آوردیم که اگر آنها گل می شد در نخستین حضورم درون دروازه پرسپولیس پیروزی را تجربه می کردم.

وی ادامه داد: من به هیچ عنوان استرس نداشتم زیرا بازیکنان تیم در طول هفته گذشته به من کمک کرده و روحیه دادند و خوشحالم در این بازی توانستم انتظارات را بر آورده کنم.

هوشیار در مورد اینکه می تواند در دربی هم از دروازه این تیم حفاظت کند گفت: این به نظر مربیان بستگی دارند، اگر آنها صلاح بدانند در آن بازی هم به میدان بروم مشکلی ندارم و خیلی راحت هستم.