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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۱۲

هفته هفدهم لیگ برتر والیبال/

سرمربی جدید هم برای گیتی‌پسند کارساز نشد

سرمربی جدید هم برای گیتی‌پسند کارساز نشد

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم والیبال گیتی‌پسند اصفهان عصر امروز در چارچوب رقابت‌های هفته هفدهم لیگ برتر والیبال مقابل تیم باریج اسانس کاشان متحمل شکست شد تا ثابت شود تغییر سرمربی هم برای این تیم کارساز نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور امروز یکشنبه با برگزاری هفت دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد و در یکی از حساس‌ترین دیدار های این هفته گیتی پسند به مصاف باریج اسانس کاشان رفت.

گیتی‌پسند که این بار نیز خبرساز هفته است و برای سومین بار از ابتدای فصل در نیمکت مربیگری خود تغییر ایجاد کرده است.

بعد از ناکامی مصطفی کارخانه و غلامرضا مومنی مقدم این بار گیتی پسند شانس خود را با خوان سیچلو، دستیار ولاسکو و مربی تیم ملی والیبال ایران امتحان کرد که نتوانست در این بازی پیروزی را ازآن خود کند.

سیچلو در اولین تجربه مربیگری با گیتی پسند تیمش را برابر شاگردان حسین معدنی در باریج اسانس ارنج کرد اما متحمل شکست شد.

گیتی‌پسند در ست اول با نتیجه 27 بر 29 از حریف شکست خورد اما در ست دوم با نتیجه 25 بر 20 از حریف پیش افتاد و در ست سوم با نتیجه 25 بر 22 از تیم حریفش شکست خورد؛ شاگردان سیچلو در ست چهارم به خود آمدند و با نتیجه 25 بر 20 از تیم باریج اسانس پیش افتادند تا بازی با نتیجه 2 بر 2 ادامه داشته باشند.

آنها در ست پایانی بار دیگر به مصاف هم رفتند اما شاگردان معدنی توانستند در این ست با نتیجه 15 بر 11 پیروزی را کسب کرده و مقابل تیم پرستاره گیتی‌پسند با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی برسند.

کد مطلب 1520300

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