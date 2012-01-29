به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت رستم قاسمی شامگاه یکشنبه و در گفت وگو با خبرنگاران در پایان جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی در خصوص تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت خرید نفت ایران افزود: کمتر از 20 درصد صادرات نفت ایران به قاره اروپا انجام می شود.

وی تاکید کرد: مصوبه اتحادیه اروپا ظلم به مردم اروپا است،این مسئله مشکلی برای صادرات نفت ایران ایجاد نمی کند.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: ایران بازار برای صادرات نفت حتی با قطع آن به اروپا دارد واز این بابت مشکلی نخواهد داشت.

قاسمی اظهارداشت: با توجه به برنامه های آینده وزارت نفت بزودی صادرات خود به برخی از کشورها را قطع می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز امروز از بررسی پیشنهاد نمایندگان برای تنظیم طرحی برای توقف صادرات نفت به اروپا در این کمیسیون خبر داد و گفت: قرار است در بررسی‌های پیش رو با دولت نیز رایزنی‌هایی در تنظیم این طرح انجام شود.

