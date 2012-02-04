اتمام فاز اول طرح شناسایی سهم بخش تعاون

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر از اتمام فاز اول همکاری مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران برای مشخص شدن سهم واقعی تعاونی ها از اقتصاد کشور خبر داد و گفت: به زودی نتایج نهایی حاصل از بررسی سهم تعاونی ها از فعالیتهای اقتصادی اعلام خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هم اکنون فعالیت کارگروهی که در وزارت سابق تعاون با همکاری مرکز آمار ایران برای تعیین سهم واقعی تعاونی ها تشکیل شده بود، ادامه دارد، اظهار داشت: کارها در این بخش در دست پیگیری قرار دارد.

حسینی نیا با اشاره به اینکه کارها در این بخش دارای فازهای مختلفی است، تصریح کرد: فاز اول آن به صورت کامل به اتمام رسیده است و در فاز دوم اتحادیه ها و تشکل های تعاونی باید به سامانه مشخص شده در این بخش مراجعه کنند.

وی ادامه داد: برای تکمیل پروژه تعیین سهم فعلی تعاونی ها از اقتصاد و جمع بندی آن لازم است تا در فاز دوم اجرای طرح، اتحادیه ها و تعاونی ها آمار و اطلاعات لازم را در مورد وضعیت فعالیت های خود ارائه بدهند.

این مقام مسئول در بخش تعاون تاکید کرد: همکاری بخشهای مختلف تعاونی در فاز دوم تعیین سهم تعاونی ها از اقتصاد، باعث می شود ما همیشه یک اطلاعات به روز و روشنی از وضعیت عملکردی تعاونی ها داشته باشیم که می تواند قدرت آنلاین پاسخگویی به بسیاری از سوالات را ایجاد نماید.

حسینی نیا در این زمینه که آیا با توجه به تکمیل فاز اول بررسی سهم تعاونی ها، این میزان از 5 درصد قبلی افزایش یافته است؟ گفت: با توجه به اینکه یک مرحله از کار را انجام دادیم، هنوز جمع بندی نهایی صورت نگرفته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اعلام سهم واقعی تعاونی ها از اقتصاد نیازمند تکمیل اطلاعات و راستی آزمایی در این بخش است، اظهار داشت: در حال حاضر به مرحله ای رسیده ایم که نمی توان در این مورد حدس و گمانی را مطرح کرد و به زودی اطلاعات روشنی از وضعیت عملکرد تعاونی ها در اقتصاد کشور ارائه خواهد شد.

وی همچنین در ارتباط با برنامه های سال 2012 به عنوان سال بین المللی تعاون و برنامه های کشورمان در این حوزه، تصریح کرد: هم اکنون یک شورای سیاست گذاری ملی بزرگداشت این سال با همکاری اتاق تعاون و بخشهای مختلف تعاونی ها در وزارتخانه تشکیل و در حال فعالیت است.

به گفته حسینی نیا، برای اینکه بتوانیم برنامه هایی را در این سال که با شعار "ساخت یک دنیایی بهتر از طریق تعاونی ها" نامگذاری شده است، باید از همه توانمندی ها و ظرفیت های موجود در این بخش استفاده شود.

این مقام مسئول در بخش تعاون گفت: با این اتفاقاتی که برای جهان سرمایه گذاری افتاده است، می توان استفاده های فراوانی از فرصت ایجاد شده در سال بین المللی تعاون به ویژه در داخل کشور برد.

وی در پایان سخنانش بر استفاده از فرصت سال بین المللی تعاون برای تقویت باور تعاون در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: همچنین در سطح بین المللی هم می توان از این فرصت ها برای تقویت توانمندی های بخش تعاون کشورمان استفاده کرد.