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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۲۲

بیانیه مسئولان فارس به مناسبت درگذشت آیت الله دستغیب

بیانیه مسئولان فارس به مناسبت درگذشت آیت الله دستغیب

شیراز - خبرگزاری مهر: مسئولان استان فارس به مناسبت درگذشت آیت الله سیدمحمدهاشم دستغیب بیانیه مشترکی صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مشترک آیت الله اسد الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان، حسین صادق عابدین استاندار فارس و غلامحسین غیب پرور فرمانده سپاه فجر استان فارس آمده است:" ارتحال غم انگیز فقیه دانشمند، ابن الشهید و ابوالشهید آیت الله زاده معظم، آقای حاج سید محمد هاشم دستغیب رحمه الله علیه، که عمری را صرف تدریس و تعلیم شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام نمود، موجب تاسف و تاثر گردید.

این ضایعه مولمه را به محضر ولی الله الاعظم ارواحنا فداه و نائب برحقشان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی و حوزه ها، بالاخص مدارس علمیه ای که یادگار پاسدار حریم ولایت، شهید محراب آیت الله دستغیب(ره) می باشد و خاندان معظم ایشان به ویژه فرزندان محترمشان تسلیت گفته، از درگاه احدیت رحمت و غفران الهی جهت آن فقید سعید و صبر و اجر جهت بازماندگان در خواست داریم".

 در بیانیه دیگر نهاد نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز، بیت شهید آیت الله دستغیب، استانداری فارس، جامعه روحانیت شیراز، سپاه فجر فارس نیز آمده است: "با نهایت تاسف و تاثر ارتحال عالم گرانقدر ابن الشهید و ابوالشهید آیت الله آقای حاج سید محمد هاشم دستغیب رحمه الله علیه یادگار شهید محراب و معلم اخلاق آیت الله سید عبدالحسین دستغیب قدس سره را به محضر حضرت ولی عصر(عج) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی و علما و روحانیون معزز تسلیت عرض نموده و به اطلاع می رساند مراسم تشییع جنازه آن فقید سعید دهم بهمن ماه ساعت 9 صبح از مسجد عتیق برگزار می گردد.

از محضر آیات و علما اعلام و قاطبه مردم ولایتمدار شیراز دعوت بعمل می آید با حضور خود روح آن مرحوم را شاد و صاحب شریعت را خشنود نمایند".

کد مطلب 1520314

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